Журналистов заблокированных украинских каналов лишили аккредитации в Раде
КИЕВ, 13 фев – РИА Новости. Журналистов заблокированных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил депутат парламента от фракции "Голос" Роман Лозинский.
Ранее ряд депутатов Верховной рады от фракций "Европейская солидарность" и "Голос" зарегистрировали в парламенте проект постановления о приостановке аккредитации сотрудникам телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
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По словам Лозинского у телеканалов "забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной рады".
"Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - написал он на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "это не последние диверсионные СМИ в Украине".
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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