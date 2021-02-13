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Журналистов заблокированных украинских каналов лишили аккредитации в Раде
Журналистов заблокированных украинских каналов лишили аккредитации в Раде
Журналистов заблокированных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Владимира Зеленского и Совета... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:20
2021-02-13T12:20
zik (телеканал)
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
newsone
"голос"
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 13 фев – РИА Новости. Журналистов заблокированных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил депутат парламента от фракции "Голос" Роман Лозинский.Ранее ряд депутатов Верховной рады от фракций "Европейская солидарность" и "Голос" зарегистрировали в парламенте проект постановления о приостановке аккредитации сотрудникам телеканалов "112", NewsOne и ZIK.По словам Лозинского у телеканалов "забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной рады"."Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - написал он на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что "это не последние диверсионные СМИ в Украине".В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210212/telekanal-1597272238.html
https://ria.ru/20210212/litsenziya-1597254226.html
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zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, "голос", 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

Журналистов заблокированных украинских каналов лишили аккредитации в Раде

12:20 13.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 фев – РИА Новости. Журналистов заблокированных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил депутат парламента от фракции "Голос" Роман Лозинский.
Ранее ряд депутатов Верховной рады от фракций "Европейская солидарность" и "Голос" зарегистрировали в парламенте проект постановления о приостановке аккредитации сотрудникам телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 19:30
СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд
По словам Лозинского у телеканалов "забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной рады".
"Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - написал он на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "это не последние диверсионные СМИ в Украине".
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 17:42
В Киеве потребовали аннулировать лицензию канала "112 Украина"
 
ZIK (телеканал)Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакNewsOne"Голос"112 УкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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