https://ria.ru/20210213/ukraina-1597321454.html

Журналистов заблокированных украинских каналов лишили аккредитации в Раде

Журналистов заблокированных украинских каналов лишили аккредитации в Раде

Журналистов заблокированных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Владимира Зеленского и Совета... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:20

2021-02-13T12:20

2021-02-13T12:20

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

newsone

"голос"

112 украина

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 13 фев – РИА Новости. Журналистов заблокированных украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишили аккредитации в Верховной раде, сообщил депутат парламента от фракции "Голос" Роман Лозинский.Ранее ряд депутатов Верховной рады от фракций "Европейская солидарность" и "Голос" зарегистрировали в парламенте проект постановления о приостановке аккредитации сотрудникам телеканалов "112", NewsOne и ZIK.По словам Лозинского у телеканалов "забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной рады"."Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - написал он на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что "это не последние диверсионные СМИ в Украине".В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210212/telekanal-1597272238.html

https://ria.ru/20210212/litsenziya-1597254226.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, newsone, "голос", 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире