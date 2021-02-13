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Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) формально положила конец дебатам о том, что вирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане, однако считать... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T03:05
2021-02-13T03:05
2021-02-13T03:05
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) формально положила конец дебатам о том, что вирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане, однако считать проверку комиссии идеальным расследованием нельзя, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она отметила, что смысла допытываться, откуда появился вирус, нет, а муссировать слухи бесконечно невозможно. Установить, что там происходило год назад, практически нереально."Чтобы обнаружить что-то в Ухане, туда надо отправлять группу детективов, а не группу чиновников ВОЗ", - добавила Баранова.По ее словам, к интересным и новым выводам можно отнести то, что эксперты ВОЗ стали рассматривать в качестве возможного источника заражения замороженное мясо экзотических животных, которое могло быть доставлено с ферм, где их специально выращивают для забоя.
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РИА Новости
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РИА Новости
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анча баранова, россия, воз, китай, ухань, в мире
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Комиссия Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) формально положила конец дебатам о том, что вирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане
, однако считать проверку комиссии идеальным расследованием нельзя, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
"Я не думаю, что экскурсию для экспертов ВОЗ в лабораторию в Ухане можно считать объективным свидетельством того, что утечки вируса там быть не могло. Когда мы ходим на экскурсии на производства, у нас мало шансов увидеть какие-то проблемы. Я бы назвала эту инспекцию и вывод ВОЗ о том, что в лаборатории все идеально и утечка невозможна формальной точкой в рассуждениях об источнике вируса", - сказала Баранова РИА Новости.
Она отметила, что смысла допытываться, откуда появился вирус, нет, а муссировать слухи бесконечно невозможно. Установить, что там происходило год назад, практически нереально.
"Чтобы обнаружить что-то в Ухане, туда надо отправлять группу детективов, а не группу чиновников ВОЗ", - добавила Баранова.
По ее словам, к интересным и новым выводам можно отнести то, что эксперты ВОЗ стали рассматривать в качестве возможного источника заражения замороженное мясо экзотических животных, которое могло быть доставлено с ферм, где их специально выращивают для забоя.
"В Китае есть фермы, где выращивают циветт или панголинов на мясо. Их не везут на рынок живыми, только замороженное мяса. То же самое летучих мышей касается, там нет прямого разведения в клетках, но есть поддержка диких популяций с регулярным сбором "урожая" и отправлением в заморозку и на рынок", - пояснила Баранова.