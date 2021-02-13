https://ria.ru/20210213/ukhan-1597297353.html

Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане

Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане

Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) формально положила конец дебатам о том, что вирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане, однако считать... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T03:05

2021-02-13T03:05

2021-02-13T03:05

анча баранова

россия

воз

китай

ухань

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) формально положила конец дебатам о том, что вирус мог "сбежать" из лаборатории в Ухане, однако считать проверку комиссии идеальным расследованием нельзя, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она отметила, что смысла допытываться, откуда появился вирус, нет, а муссировать слухи бесконечно невозможно. Установить, что там происходило год назад, практически нереально."Чтобы обнаружить что-то в Ухане, туда надо отправлять группу детективов, а не группу чиновников ВОЗ", - добавила Баранова.По ее словам, к интересным и новым выводам можно отнести то, что эксперты ВОЗ стали рассматривать в качестве возможного источника заражения замороженное мясо экзотических животных, которое могло быть доставлено с ферм, где их специально выращивают для забоя.

россия

китай

ухань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, россия, воз, китай, ухань, в мире