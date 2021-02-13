Украину предупредили о "мощнейшем ударе" от Китая
15:30 13.02.2021 (обновлено: 15:44 13.02.2021)
В эфире канала "Первый Казацкий" эксперт возмутился поведением киевских властей, решивших, что они могут не выполнять подписанные договоры. Степанюк уверен, что именно такое поведение привело Украину к нынешнему положению.
"Самая крупная экономика мира, самый крупный торговый партнер Украины, Китай, вполне может ввести ответные меры", — предостерег он.
В этом случае Киев лишится пятой части экспорта, а также дешевого импорта, добавил экономист. Он отметил, что китайская продукция вдвое-втрое дешевле японской и европейской.
"Куда будет сбываться украинское зерно, металл? Основным покупателем этого является Китай", — напомнил Степанюк.
Он напомнил, что после госпереворота и разрыва дипотношений с Россией товарооборот между двумя странами сократился на 15 миллиардов долларов и это был сильнейший удар по экономике страны.
"Теперь мы можем пережить сильнейший удар по экономике от ухудшения отношений с Китаем", — добавил эксперт.
При этом Степанюк подчеркнул, что США диктуют Украине, какую им вести торговую политику, вводят запреты и антидемпинговые санкции.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич" — четырех китайских компаний и одного гражданина страны.
В МИД Китая заявили, что надеются на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. А один из акционеров "Мотор Сич" Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Сочла введенные Киевом против нее санкции необоснованными. Китайские инвесторы наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. В августе прошлого года бывший на тот момент госсекретарем США Майк Помпео выражал обеспокоенность президенту Украины в связи с планами Китая по покупке завода.
16 августа 2020, 08:00США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай