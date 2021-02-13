https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html

Украину предупредили о "мощнейшем ударе" от Китая

Украину предупредили о "мощнейшем ударе" от Китая

Украина по указке США арестовала акции китайских инвесторов "Мотор Сич", и если Пекин введет санкции против Киева, это может лишить последнего значительной... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:30

2021-02-13T15:30

2021-02-13T15:44

мотор сич

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украина по указке США арестовала акции китайских инвесторов "Мотор Сич", и если Пекин введет санкции против Киева, это может лишить последнего значительной части экспортных поступлений, уверен экономист Всеволод Степанюк. В эфире канала "Первый Казацкий" эксперт возмутился поведением киевских властей, решивших, что они могут не выполнять подписанные договоры. Степанюк уверен, что именно такое поведение привело Украину к нынешнему положению. В этом случае Киев лишится пятой части экспорта, а также дешевого импорта, добавил экономист. Он отметил, что китайская продукция вдвое-втрое дешевле японской и европейской."Куда будет сбываться украинское зерно, металл? Основным покупателем этого является Китай", — напомнил Степанюк.Он напомнил, что после госпереворота и разрыва дипотношений с Россией товарооборот между двумя странами сократился на 15 миллиардов долларов и это был сильнейший удар по экономике страны.При этом Степанюк подчеркнул, что США диктуют Украине, какую им вести торговую политику, вводят запреты и антидемпинговые санкции.В конце января президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич" — четырех китайских компаний и одного гражданина страны.В МИД Китая заявили, что надеются на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. А один из акционеров "Мотор Сич" Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Сочла введенные Киевом против нее санкции необоснованными. Китайские инвесторы наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. В августе прошлого года бывший на тот момент госсекретарем США Майк Помпео выражал обеспокоенность президенту Украины в связи с планами Китая по покупке завода.

https://ria.ru/20210205/nakazanie-1596104652.html

https://ria.ru/20200816/1575834031.html

китай

сша

украина

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мотор сич, китай, сша, украина, в мире