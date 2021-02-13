https://ria.ru/20210213/tsodd-1597317176.html

В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков

В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:36

2021-02-13T11:36

2021-02-13T11:36

александр синенков

центр организации дорожного движения (цодд)

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574211900_0:70:3026:1772_1920x0_80_0_0_340c90fd97e3f4f5be494134f7e5c649.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский департамент транспорта.Отмечается, что в пятницу и субботу во время сильного снегопада движение сильно затруднено на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и начинают буксовать, тем самым создавая многокилометровые пробки."За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил 387 грузовиков. Плюс почти 100 машин", - сообщает дептранс в Telegram-канале.Ведомство просит владельцев фур не перегружать свои автомобили, чтобы не создавать заторы на столичных дорогах.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.

https://ria.ru/20210213/moskva-1597310733.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве 2021-02-13T11:36 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, центр организации дорожного движения (цодд), авто, общество