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В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков
В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков
Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:36
2021-02-13T11:36
2021-02-13T11:36
александр синенков
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский департамент транспорта.Отмечается, что в пятницу и субботу во время сильного снегопада движение сильно затруднено на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и начинают буксовать, тем самым создавая многокилометровые пробки."За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил 387 грузовиков. Плюс почти 100 машин", - сообщает дептранс в Telegram-канале.Ведомство просит владельцев фур не перегружать свои автомобили, чтобы не создавать заторы на столичных дорогах.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.
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Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
2021-02-13T11:36
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александр синенков, центр организации дорожного движения (цодд), авто, общество