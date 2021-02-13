Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/tsodd-1597317176.html
В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков
В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков
Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:36
2021-02-13T11:36
александр синенков
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574211900_0:70:3026:1772_1920x0_80_0_0_340c90fd97e3f4f5be494134f7e5c649.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский департамент транспорта.Отмечается, что в пятницу и субботу во время сильного снегопада движение сильно затруднено на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и начинают буксовать, тем самым создавая многокилометровые пробки."За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил 387 грузовиков. Плюс почти 100 машин", - сообщает дептранс в Telegram-канале.Ведомство просит владельцев фур не перегружать свои автомобили, чтобы не создавать заторы на столичных дорогах.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.
https://ria.ru/20210213/moskva-1597310733.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
2021-02-13T11:36
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574211900_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_3dd2a77a536f6ef548a503421763b2bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр синенков, центр организации дорожного движения (цодд), авто, общество

В Москве патруль ЦОДД за сутки вытащил из снега 387 грузовиков

11:36 13.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСитуационный центр в Центре организации дорожного движения в МосквеСитуационный центр ЦОДД
Ситуационный центр в Центре организации дорожного движения в МосквеСитуационный центр ЦОДД - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве за сутки вытащил из снега 387 грузовиков и почти 100 легковых машин, сообщает московский департамент транспорта.
Отмечается, что в пятницу и субботу во время сильного снегопада движение сильно затруднено на эстакадах на МКАД, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и начинают буксовать, тем самым создавая многокилометровые пробки.
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 10:18
Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года
"За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил 387 грузовиков. Плюс почти 100 машин", - сообщает дептранс в Telegram-канале.
Ведомство просит владельцев фур не перегружать свои автомобили, чтобы не создавать заторы на столичных дорогах.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру город стоял в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что сильный снегопад продолжится и в субботу.
 
Александр СиненковЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)АвтоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Во Франции заявили о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния