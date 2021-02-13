https://ria.ru/20210213/tramp-1597298749.html
Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
Более 50% американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен покинуть политику, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом CNBC... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T04:19
2021-02-13T04:19
2021-02-13T04:19
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 50% американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен покинуть политику, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом CNBC исследования.Со 2 по 7 февраля, до начала процесса по импичменту Трампу в сенате, тысяча американцев по всей стране приняли участие в онлайн-исследовании. Указывается, что погрешность полученных результатов – плюс-минус 3,5%.Согласно результатам, 54% респондентов проголосовали за то, чтобы Трамп "полностью удалился из политики". Такого мнения придерживается 81% респондентов из числа демократов и только 26% - из числа республиканцев.Согласно полученным исследователями данным, 74% республиканцев хотят, чтобы Трамп продолжал принимать участие в политике, в том числе 48% считают, что ему следует остаться главой Республиканской партии, а 12% полагают, что ему не стоит возглавлять какую-либо партию.Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 из 100 голосов в сенате. Как ожидается, сенат может проголосовать по импичменту уже на выходных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/impichment-1597288922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Более 50% американцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп
должен покинуть политику, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом CNBC
исследования.
Со 2 по 7 февраля, до начала процесса по импичменту Трампу в сенате, тысяча американцев по всей стране приняли участие в онлайн-исследовании. Указывается, что погрешность полученных результатов – плюс-минус 3,5%.
Согласно результатам, 54% респондентов проголосовали за то, чтобы Трамп "полностью удалился из политики". Такого мнения придерживается 81% респондентов из числа демократов и только 26% - из числа республиканцев.
Согласно полученным исследователями данным, 74% республиканцев хотят, чтобы Трамп продолжал принимать участие в политике, в том числе 48% считают, что ему следует остаться главой Республиканской партии, а 12% полагают, что ему не стоит возглавлять какую-либо партию.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия
6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 из 100 голосов в сенате. Как ожидается, сенат может проголосовать по импичменту уже на выходных.