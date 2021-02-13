https://ria.ru/20210213/telo-1597327431.html

В Калужской области под завалами здания нашли тело мужчины

В Калужской области под завалами здания нашли тело мужчины

Найдено тело мужчины, предположительно, хозяина производственного здания, где обрушилась кровля, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:24

2021-02-13T13:24

2021-02-13T15:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калужская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_c0ba737aaf58d480784f2651fb63b66d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Найдено тело мужчины, предположительно, хозяина производственного здания, где обрушилась кровля, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека. Здание представляет собой одноэтажную железобетонную конструкцию площадью 50 на100 метров, кровля металлическая."Под завалами найдено тело мужчины, предварительно, хозяина здания. Поиски продолжаются, по некоторым данным, внутри могли находиться два человека — владелец здания и его сын", — сказал собеседник.По данным областной прокуратуры, в здании индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по ремонту автотранспорта. "По предварительной информации, в результате большого скопления снега произошел обвал кровли здания", — информирует надзорное ведомство.По факту гибели человека СУ СК по Калужской области начало проверку. "Из-за обильных осадков в виде снега железобетонные перекрытия не выдержали и крыша здания обрушилась. В результате аварийно-спасательных работ обнаружено тело одного погибшего, 60-летнего мужчины. Поиски его сына, который также, предположительно, находился в здании, продолжаются", — сообщает следственное управление.В рамках проверки следователи изымают документы о принадлежности здания и его обслуживании, будут назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210213/vladikavkaz-1597307875.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калужская область, происшествия