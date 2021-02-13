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Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
Домашним телефоном уже давно никто не пользуется, но, тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T02:25
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телефон
технологии
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Домашним телефоном уже давно никто не пользуется, но, тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&amp;C Agency Марк Шерман.Бывает, что мобильная связь подводит в силу каких-то причин. Тогда может выручить стационарный телефон. Особенно в случаях, когда необходимо вызвать экстренную службу.С другой стороны, уже сейчас домашние номера мало кто спрашивает, так что стационарные телефоны остались у тех, кто не хочет окончательно переходить на мобильный. Со временем они вовсе исчезнут, уверен Шерман.
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телефон, технологии

Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона

02:25 13.02.2021 (обновлено: 02:26 13.02.2021)
 
© Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation / Artists Rights Society (ARS), New YorkТелефон-омар - сюрреалистическая скульптура, созданная Сальвадором Дали совместно с художником Эдуардом Джеймсом
Телефон-омар - сюрреалистическая скульптура, созданная Сальвадором Дали совместно с художником Эдуардом Джеймсом - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Домашним телефоном уже давно никто не пользуется, но, тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"Единственной причиной, которая может как-то оправдать его присутствие в доме – наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности", - полагает эксперт. 
Бывает, что мобильная связь подводит в силу каких-то причин. Тогда может выручить стационарный телефон. Особенно в случаях, когда необходимо вызвать экстренную службу.
С другой стороны, уже сейчас домашние номера мало кто спрашивает, так что стационарные телефоны остались у тех, кто не хочет окончательно переходить на мобильный. Со временем они вовсе исчезнут, уверен Шерман.
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