https://ria.ru/20210213/telefon-1597296713.html

Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона

Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона

Домашним телефоном уже давно никто не пользуется, но, тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:25

2021-02-13T02:25

2021-02-13T02:26

телефон

технологии

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Домашним телефоном уже давно никто не пользуется, но, тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.Бывает, что мобильная связь подводит в силу каких-то причин. Тогда может выручить стационарный телефон. Особенно в случаях, когда необходимо вызвать экстренную службу.С другой стороны, уже сейчас домашние номера мало кто спрашивает, так что стационарные телефоны остались у тех, кто не хочет окончательно переходить на мобильный. Со временем они вовсе исчезнут, уверен Шерман.

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597166156.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телефон, технологии