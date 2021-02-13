Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
02:25 13.02.2021 (обновлено: 02:26 13.02.2021)
© Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation / Artists Rights Society (ARS), New YorkТелефон-омар - сюрреалистическая скульптура, созданная Сальвадором Дали совместно с художником Эдуардом Джеймсом
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Домашним телефоном уже давно никто не пользуется, но, тем не менее, не стоит отказываться от него навсегда, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"Единственной причиной, которая может как-то оправдать его присутствие в доме – наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности", - полагает эксперт.
Бывает, что мобильная связь подводит в силу каких-то причин. Тогда может выручить стационарный телефон. Особенно в случаях, когда необходимо вызвать экстренную службу.
С другой стороны, уже сейчас домашние номера мало кто спрашивает, так что стационарные телефоны остались у тех, кто не хочет окончательно переходить на мобильный. Со временем они вовсе исчезнут, уверен Шерман.