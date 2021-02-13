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Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
Запуск первого радиолокационного спутника всепогодного наблюдения Земли "Кондор-ФКА" может быть перенесен с конца 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T03:09
2021-02-13T03:09
2021-02-13T03:09
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запуск первого радиолокационного спутника всепогодного наблюдения Земли "Кондор-ФКА" может быть перенесен с конца 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Первоначально его старт планировался в 2018 году. В ноябре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" заявил, что запуск космического аппарата намечается в конце 2021 года."Запуск первого "Кондора-ФКА" может быть отложен с четвертого квартала 2021 года на 2022-й", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину.В пресс-службе Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" (разработчик спутника) сообщили РИА Новости, что по срокам старта спутника "вопрос в настоящее время решается" и что "окончательно информация будет известна через месяц-полтора".Запуск "Кондора-ФКА" намечается осуществить ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный."Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".Модернизированная версия "Кондора" в интересах "Роскосмоса" - "Кондор-ФКА" - будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации. Запуск второго "Кондора-ФКА" планируется в 2022 году, а в 2025 году ожидается выведение на орбиту модернизированного аппарата "Кондор-ФКА-М".
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россия, земля, космос - риа наука
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Запуск первого радиолокационного спутника всепогодного наблюдения Земли
"Кондор-ФКА" может быть перенесен с конца 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Первоначально его старт планировался в 2018 году. В ноябре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" заявил, что запуск космического аппарата намечается в конце 2021 года.
"Запуск первого "Кондора-ФКА" может быть отложен с четвертого квартала 2021 года на 2022-й", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину.
В пресс-службе Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" (разработчик спутника) сообщили РИА Новости, что по срокам старта спутника "вопрос в настоящее время решается" и что "окончательно информация будет известна через месяц-полтора".
Запуск "Кондора-ФКА" намечается осуществить ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный.
"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения
" для Минобороны РФ
и иностранных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".
Модернизированная версия "Кондора" в интересах "Роскосмоса
" - "Кондор-ФКА" - будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации. Запуск второго "Кондора-ФКА" планируется в 2022 году, а в 2025 году ожидается выведение на орбиту модернизированного аппарата "Кондор-ФКА-М".