Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/sputnik-1597297681.html
Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
Запуск первого радиолокационного спутника всепогодного наблюдения Земли "Кондор-ФКА" может быть перенесен с конца 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T03:09
2021-02-13T03:09
россия
земля
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152168/12/1521681229_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e2fefe1c7152c8c50eec109ad1efde70.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запуск первого радиолокационного спутника всепогодного наблюдения Земли "Кондор-ФКА" может быть перенесен с конца 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Первоначально его старт планировался в 2018 году. В ноябре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" заявил, что запуск космического аппарата намечается в конце 2021 года."Запуск первого "Кондора-ФКА" может быть отложен с четвертого квартала 2021 года на 2022-й", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину.В пресс-службе Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" (разработчик спутника) сообщили РИА Новости, что по срокам старта спутника "вопрос в настоящее время решается" и что "окончательно информация будет известна через месяц-полтора".Запуск "Кондора-ФКА" намечается осуществить ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный."Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".Модернизированная версия "Кондора" в интересах "Роскосмоса" - "Кондор-ФКА" - будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации. Запуск второго "Кондора-ФКА" планируется в 2022 году, а в 2025 году ожидается выведение на орбиту модернизированного аппарата "Кондор-ФКА-М".
https://ria.ru/20210212/roboty-1597133701.html
https://ria.ru/20210211/otlichiya-1596946019.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152168/12/1521681229_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8021c8543658d41eea844f22fa9dfeaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля, космос - риа наука

Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести

03:09 13.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровЗемля
Земля - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запуск первого радиолокационного спутника всепогодного наблюдения Земли "Кондор-ФКА" может быть перенесен с конца 2021 года на 2022-й, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Первоначально его старт планировался в 2018 году. В ноябре 2020 года генеральный директор "Роскосмоса" заявил, что запуск космического аппарата намечается в конце 2021 года.
"Запуск первого "Кондора-ФКА" может быть отложен с четвертого квартала 2021 года на 2022-й", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину.
В пресс-службе Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" (разработчик спутника) сообщили РИА Новости, что по срокам старта спутника "вопрос в настоящее время решается" и что "окончательно информация будет известна через месяц-полтора".
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 01:28Хочу стать космонавтом
Эксперт рассказал о перспективах робототехники в космосе
Запуск "Кондора-ФКА" намечается осуществить ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный.
"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".
Модернизированная версия "Кондора" в интересах "Роскосмоса" - "Кондор-ФКА" - будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации. Запуск второго "Кондора-ФКА" планируется в 2022 году, а в 2025 году ожидается выведение на орбиту модернизированного аппарата "Кондор-ФКА-М".
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 10:59
Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса
 
РоссияЗемляКосмос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
Лента новостейМолния