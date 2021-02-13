https://ria.ru/20210213/somali-1597324590.html

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв

Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщают РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:45

2021-02-13T12:45

2021-02-13T12:45

могадишо

сомали

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщают местные власти и СМИ."Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. 6 человек получили ранения, умер только террорист-смертник", - написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.По данным портала Goobjoog News, заминированный автомобиль взорвался недалеко от здания парламента утром в субботу. Автомобиль смертника направлялся, по имеющимся данным, по направлению к нижней палате парламента, его смогли остановить силовики. Рядом с парламентом располагается президентский дворец, они находятся примерно в 800 метрах от места взрыва, уточняет портал.При взрыве были повреждены или разрушены несколько зданий и автомобилей.

https://ria.ru/20201214/vzryv-1589058363.html

могадишо

сомали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

могадишо, сомали, в мире