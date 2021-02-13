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Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв
Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв
Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщают РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:45
2021-02-13T12:45
могадишо
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщают местные власти и СМИ."Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. 6 человек получили ранения, умер только террорист-смертник", - написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.По данным портала Goobjoog News, заминированный автомобиль взорвался недалеко от здания парламента утром в субботу. Автомобиль смертника направлялся, по имеющимся данным, по направлению к нижней палате парламента, его смогли остановить силовики. Рядом с парламентом располагается президентский дворец, они находятся примерно в 800 метрах от места взрыва, уточняет портал.При взрыве были повреждены или разрушены несколько зданий и автомобилей.
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могадишо, сомали, в мире

Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв

12:45 13.02.2021
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщают местные власти и СМИ.
"Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. 6 человек получили ранения, умер только террорист-смертник", - написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.
По данным портала Goobjoog News, заминированный автомобиль взорвался недалеко от здания парламента утром в субботу. Автомобиль смертника направлялся, по имеющимся данным, по направлению к нижней палате парламента, его смогли остановить силовики. Рядом с парламентом располагается президентский дворец, они находятся примерно в 800 метрах от места взрыва, уточняет портал.
При взрыве были повреждены или разрушены несколько зданий и автомобилей.
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 09:08
В столице Сомали прогремел взрыв
 
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