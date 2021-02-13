Недалеко от здания парламента в Могадишо прогремел взрыв
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщают местные власти и СМИ.
"Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. 6 человек получили ранения, умер только террорист-смертник", - написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.
Security forces foil potentially massive suicide attack near Sayidka junction after suicide bomber ignored orders to stop at Dabka checkpoint. Soldiers fired the car before blast went off .The damage was minimized. 6 people injured & only the suicide bomber is confirmed dead.— Mohamed Ibrahim Moalimuu (@MOALIMUU) February 13, 2021
По данным портала Goobjoog News, заминированный автомобиль взорвался недалеко от здания парламента утром в субботу. Автомобиль смертника направлялся, по имеющимся данным, по направлению к нижней палате парламента, его смогли остановить силовики. Рядом с парламентом располагается президентский дворец, они находятся примерно в 800 метрах от места взрыва, уточняет портал.
При взрыве были повреждены или разрушены несколько зданий и автомобилей.
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