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В Москве устраняют последствия рекордного снегопада
В Москве устраняют последствия рекордного снегопада
Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия рекордного снегопада, начавшегося в столице еще в ночь на пятницу: задействованы 60 тысяч рабочих и... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T20:15
2021-02-13T20:15
москоллектор
городское хозяйство москвы
мосводосток
ювао (москва)
андрей цыбин
петр бирюков
гормост
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия рекордного снегопада, начавшегося в столице еще в ночь на пятницу: задействованы 60 тысяч рабочих и свыше 13 тысяч единиц спецтехники, удалось убрать уже больше 1,1 миллиона кубометров снега. Несмотря на непогоду, обеспечена штатная подача горожанам тепла, энергии, газа и воды.Выше нормыЗа два дня в Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков для февраля. Общий прирост снежного покрова за пятницу и субботу превысил отметку в 30 сантиметров.По данным синоптиков, высота сугробов в Москве может побить рекорд февраля 1956 года – тогда в городе выпало 60 сантиметров снега. Сейчас этот показатель составляет 56 сантиметров.Беспрерывный снегопад сопровождается порывистым ветром до 20 метров в секунду и минусовой температурой. Для оперативного устранения последствий непогоды коммунальные и инженерные предприятия Москвы переведены на усиленный режим работы, уборка города идет круглосуточно.Уборка по регламентуВ уборке улиц и тротуаров города задействованы 60 тысяч рабочих и 13,5 тысячи единиц специализированной техники, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.По его словам, за сутки с начала снегопада в столице убрали порядка 1,1 миллиона кубометров снега."За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега. Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме, работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники", - отметил Бирюков.Городские службы в круглосуточном режиме метут проезжую часть на главных транспортных артериях города с помощью крупногабаритной спецтехники. В пешеходных зонах и на тротуарах работают малогабаритные машины и бригады ручного труда, своевременно проводится противогололедная обработка убранных участков.По решению городских властей для ускорения темпов уборки и вывоза снега отдельные участки улиц и переулков в центре города могут перекрываться на несколько часов в течение суток. В частности, на время был перекрыт Армянский переулок, указывал комплекс городского хозяйства Москвы.Дополнительные силыВ помощь специалистам, обычно задействованным в уборке снега, мэр Москвы Сергей Собянин решил привлечь дополнительные силы городских инженерных компаний: ГБУ "Гормост", ГУП "Мосводосток", АО "Москоллектор", АО "ОЭК" и других. В общей сложности в очистке города от снега участвуют порядка 12 тысяч специалистов столичных предприятий и специализированная техника.По данным комплекса городского хозяйства Москвы, сотрудники, брошенные на усиление коммунальщиков, участвуют в уборке пешеходной и улично-дорожной сети, а также территорий, прилегающих к объектам в зоне своей ответственности.В частности, специалисты ОЭК устраняют снежные завалы у энергетических объектов и баз компании, питающих центров, трансформаторных подстанций. Работники "Гормоста" обеспечивают уборку 1,6 тысячи городских инженерных сооружений: мостов, подземных и застекленных наземных пешеходных переходов, фонтанов."На уборке инженерных сооружений работают около 1200 специалистов, около 320 единиц спецтехники. Очистка осуществляется с помощью механизированных средств и ручной уборки", - уточнил журналистам начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений Гормоста Сергей Бражник.Пункты обогреваИз-за перехода на усиленный режим работы для специалистов коммунальных служб в Москве работают полевые кухни, организованы пункты обогрева и питания.В частности, как сообщил журналистам префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин, только в этом округе открыто свыше 70 таких пунктов."В округе работают более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - отметил Цыбин.Без аварийНесмотря на сильный снегопад, вся городская энергосистема работает штатно, подчеркнул заммэра Москвы Бирюков."Подача тепла, энергии, газа, воды – работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы с тем, чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения", - отметил он.По данным комплекса городского хозяйства столицы, в круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.Как сообщают синоптики, плохая погода сохранится до конца субботы. Городские власти призывают водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не ездить на личном транспорте. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.
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москоллектор, городское хозяйство москвы, мосводосток, ювао (москва), андрей цыбин, петр бирюков, гормост, сергей собянин, москва

В Москве устраняют последствия рекордного снегопада

20:15 13.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия рекордного снегопада, начавшегося в столице еще в ночь на пятницу: задействованы 60 тысяч рабочих и свыше 13 тысяч единиц спецтехники, удалось убрать уже больше 1,1 миллиона кубометров снега. Несмотря на непогоду, обеспечена штатная подача горожанам тепла, энергии, газа и воды.

Выше нормы

За два дня в Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков для февраля. Общий прирост снежного покрова за пятницу и субботу превысил отметку в 30 сантиметров.
По данным синоптиков, высота сугробов в Москве может побить рекорд февраля 1956 года – тогда в городе выпало 60 сантиметров снега. Сейчас этот показатель составляет 56 сантиметров.
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Беспрерывный снегопад сопровождается порывистым ветром до 20 метров в секунду и минусовой температурой. Для оперативного устранения последствий непогоды коммунальные и инженерные предприятия Москвы переведены на усиленный режим работы, уборка города идет круглосуточно.

Уборка по регламенту

В уборке улиц и тротуаров города задействованы 60 тысяч рабочих и 13,5 тысячи единиц специализированной техники, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
По его словам, за сутки с начала снегопада в столице убрали порядка 1,1 миллиона кубометров снега.
"За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега. Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме, работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники", - отметил Бирюков.
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По решению городских властей для ускорения темпов уборки и вывоза снега отдельные участки улиц и переулков в центре города могут перекрываться на несколько часов в течение суток. В частности, на время был перекрыт Армянский переулок, указывал комплекс городского хозяйства Москвы.

Дополнительные силы

В помощь специалистам, обычно задействованным в уборке снега, мэр Москвы Сергей Собянин решил привлечь дополнительные силы городских инженерных компаний: ГБУ "Гормост", ГУП "Мосводосток", АО "Москоллектор", АО "ОЭК" и других. В общей сложности в очистке города от снега участвуют порядка 12 тысяч специалистов столичных предприятий и специализированная техника.
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По данным комплекса городского хозяйства Москвы, сотрудники, брошенные на усиление коммунальщиков, участвуют в уборке пешеходной и улично-дорожной сети, а также территорий, прилегающих к объектам в зоне своей ответственности.
В частности, специалисты ОЭК устраняют снежные завалы у энергетических объектов и баз компании, питающих центров, трансформаторных подстанций. Работники "Гормоста" обеспечивают уборку 1,6 тысячи городских инженерных сооружений: мостов, подземных и застекленных наземных пешеходных переходов, фонтанов.
"На уборке инженерных сооружений работают около 1200 специалистов, около 320 единиц спецтехники. Очистка осуществляется с помощью механизированных средств и ручной уборки", - уточнил журналистам начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений Гормоста Сергей Бражник.

Пункты обогрева

Из-за перехода на усиленный режим работы для специалистов коммунальных служб в Москве работают полевые кухни, организованы пункты обогрева и питания.
В частности, как сообщил журналистам префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин, только в этом округе открыто свыше 70 таких пунктов.
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"В округе работают более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - отметил Цыбин.

Без аварий

Несмотря на сильный снегопад, вся городская энергосистема работает штатно, подчеркнул заммэра Москвы Бирюков.
"Подача тепла, энергии, газа, воды – работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы с тем, чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения", - отметил он.
По данным комплекса городского хозяйства столицы, в круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
Как сообщают синоптики, плохая погода сохранится до конца субботы. Городские власти призывают водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не ездить на личном транспорте. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.
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МосколлекторГородское хозяйство МосквыМосводостокЮВАО (Москва)Андрей ЦыбинПетр БирюковГормостСергей СобянинМосква
 
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