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Калужский губернатор призвал жителей взять лопаты в руки и расчищать снег
Калужский губернатор призвал жителей взять лопаты в руки и расчищать снег
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал калужан расчищать снег, проиллюстрировав слова фотографией, где он работает лопатой. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:39
2021-02-13T16:39
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал калужан расчищать снег, проиллюстрировав слова фотографией, где он работает лопатой."Британские ученые доказали, что написание одного гневного комментария в соцсетях эквивалентно 10 взмахам лопатой. А если серьезно, то Калужская область – наш общий любимый дом, и все мы можем проявить заботу о нём", - написал Шапша в своем Telegram-канале."Да, снега много. Снега очень много! Но это просто снег. И справиться с ним просто. Надо взять в руки лопату и вперед! Друзья! Подключайтесь! В каждом городе и районе, на каждой улице и в каждом дворе!" - добавил он, сопроводив публикацию фотографией, на которой он чистит снег лопатой.Накануне Шапша назвал снегопад "шоковым". По данным городского головы Дмитрия Денисова, в последние двое суток в Калуге прошел самый сильный за последние 50 лет снегопад."Все предприятия работают в режиме повышенной готовности и в предельно напряженном графике. Люди работают почти круглые сутки. Спасибо подрядным организациям, которые помогают городу в такое непростое время", - написал Денисов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он также призвал горожан присоединиться к чистке дворов и улиц."Каждый может помочь любимому городу – выйти в свой двор и очистить снег возле подъезда. Вчера после работы заехал в магазин за лопатой (кстати, их почти все разобрали), а сегодня с утра уже помахал ей в своё удовольствие", - отметил Денисов.
https://ria.ru/20210213/sneg-1597331484.html
https://ria.ru/20210213/snezhnyy-apokalipsis-kak-moskvu-zamelo-za-sutki-1597332365.html
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РИА Новости
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владислав шапша, калуга, калужская область, общество

Калужский губернатор призвал жителей взять лопаты в руки и расчищать снег

16:39 13.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал калужан расчищать снег, проиллюстрировав слова фотографией, где он работает лопатой.
"Британские ученые доказали, что написание одного гневного комментария в соцсетях эквивалентно 10 взмахам лопатой. А если серьезно, то Калужская область – наш общий любимый дом, и все мы можем проявить заботу о нём", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 14:23
Дептранс Москвы рассказал, как долго будут убирать снег с дорог
"Да, снега много. Снега очень много! Но это просто снег. И справиться с ним просто. Надо взять в руки лопату и вперед! Друзья! Подключайтесь! В каждом городе и районе, на каждой улице и в каждом дворе!" - добавил он, сопроводив публикацию фотографией, на которой он чистит снег лопатой.
Накануне Шапша назвал снегопад "шоковым". По данным городского головы Дмитрия Денисова, в последние двое суток в Калуге прошел самый сильный за последние 50 лет снегопад.
"Все предприятия работают в режиме повышенной готовности и в предельно напряженном графике. Люди работают почти круглые сутки. Спасибо подрядным организациям, которые помогают городу в такое непростое время", - написал Денисов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он также призвал горожан присоединиться к чистке дворов и улиц.
"Каждый может помочь любимому городу – выйти в свой двор и очистить снег возле подъезда. Вчера после работы заехал в магазин за лопатой (кстати, их почти все разобрали), а сегодня с утра уже помахал ей в своё удовольствие", - отметил Денисов.
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 14:34
Снежный апокалипсис: как Москву замело за суткиВ Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”. Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.
 
Владислав ШапшаКалугаКалужская областьОбщество
 
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