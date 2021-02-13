https://ria.ru/20210213/sneg-1597344550.html

Калужский губернатор призвал жителей взять лопаты в руки и расчищать снег

Калужский губернатор призвал жителей взять лопаты в руки и расчищать снег

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал калужан расчищать снег, проиллюстрировав слова фотографией, где он работает лопатой. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:39

2021-02-13T16:39

2021-02-13T16:39

владислав шапша

калуга

калужская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал калужан расчищать снег, проиллюстрировав слова фотографией, где он работает лопатой."Британские ученые доказали, что написание одного гневного комментария в соцсетях эквивалентно 10 взмахам лопатой. А если серьезно, то Калужская область – наш общий любимый дом, и все мы можем проявить заботу о нём", - написал Шапша в своем Telegram-канале."Да, снега много. Снега очень много! Но это просто снег. И справиться с ним просто. Надо взять в руки лопату и вперед! Друзья! Подключайтесь! В каждом городе и районе, на каждой улице и в каждом дворе!" - добавил он, сопроводив публикацию фотографией, на которой он чистит снег лопатой.Накануне Шапша назвал снегопад "шоковым". По данным городского головы Дмитрия Денисова, в последние двое суток в Калуге прошел самый сильный за последние 50 лет снегопад."Все предприятия работают в режиме повышенной готовности и в предельно напряженном графике. Люди работают почти круглые сутки. Спасибо подрядным организациям, которые помогают городу в такое непростое время", - написал Денисов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он также призвал горожан присоединиться к чистке дворов и улиц."Каждый может помочь любимому городу – выйти в свой двор и очистить снег возле подъезда. Вчера после работы заехал в магазин за лопатой (кстати, их почти все разобрали), а сегодня с утра уже помахал ей в своё удовольствие", - отметил Денисов.

https://ria.ru/20210213/sneg-1597331484.html

https://ria.ru/20210213/snezhnyy-apokalipsis-kak-moskvu-zamelo-za-sutki-1597332365.html

калуга

калужская область

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владислав шапша, калуга, калужская область, общество