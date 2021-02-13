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Дептранс Москвы рассказал, как долго будут убирать снег с дорог
Дептранс Москвы рассказал, как долго будут убирать снег с дорог
Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:23
2021-02-13T14:23
2021-02-13T14:23
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве, сообщает столичный дептранс в Telegram."Сейчас улицы убирают 13,5 тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля", - говорится в сообщении.В дептрансе также рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.
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москва, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве
, сообщает столичный дептранс в Telegram
.
"Сейчас улицы убирают 13,5 тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля", - говорится в сообщении.
В дептрансе также рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.