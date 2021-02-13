https://ria.ru/20210213/sneg-1597331484.html

Дептранс Москвы рассказал, как долго будут убирать снег с дорог

Дептранс Москвы рассказал, как долго будут убирать снег с дорог

Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T14:23

2021-02-13T14:23

2021-02-13T14:23

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве, сообщает столичный дептранс в Telegram."Сейчас улицы убирают 13,5 тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля", - говорится в сообщении.В дептрансе также рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

https://ria.ru/20210213/snegopad-1597327000.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество