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Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
2021-02-13T06:06
2021-02-13T06:06
россия
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россиянам, которым придется выехать на дороги в период обильных снегопадов, стоит выезжать заранее, взять с собой "незамерзайку", уменьшить привычную скорость движения и увеличить дистанцию с другими автомобилями, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто".Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.Стоит убедиться, что авто заправлено: лучше, если будет полный бак бензина на случай длительных пробок. "На всякий случай положите в багажник "незамерзайку", а также щетку со скребком и автомобильную лопату на случай экстренных ситуаций на дороге", - отмечают в компании, добавляя, что необходимо взять с собой и питьевую воду.Кроме того, стоит уменьшить привычную скорость движения на 30-50%, не забывать о ремнях безопасности, быть внимательными при маневрировании, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями."При скорости 60 км/ч рекомендовано держать дистанцию не менее 120 метров от впереди идущего автомобиля, то есть минимум в два раза больше положенного", - заключили они.
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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россия, общество

Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"

06:06 13.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили на улице Москвы во время снегопада
Автомобили на улице Москвы во время снегопада - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россиянам, которым придется выехать на дороги в период обильных снегопадов, стоит выезжать заранее, взять с собой "незамерзайку", уменьшить привычную скорость движения и увеличить дистанцию с другими автомобилями, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто".
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
"Лучшим решением будет воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшие дни. Слишком велика вероятность многочасовых заторов и аварий. Если выехать все же придется, стоит соблюдать ряд несложных правил. Во-первых, будьте готовы к тому, что дорога займет больше времени, чем обычно - стоит выехать примерно на 40-60 минут раньше", - говорят эксперты.
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Стоит убедиться, что авто заправлено: лучше, если будет полный бак бензина на случай длительных пробок. "На всякий случай положите в багажник "незамерзайку", а также щетку со скребком и автомобильную лопату на случай экстренных ситуаций на дороге", - отмечают в компании, добавляя, что необходимо взять с собой и питьевую воду.
Кроме того, стоит уменьшить привычную скорость движения на 30-50%, не забывать о ремнях безопасности, быть внимательными при маневрировании, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями.
"При скорости 60 км/ч рекомендовано держать дистанцию не менее 120 метров от впереди идущего автомобиля, то есть минимум в два раза больше положенного", - заключили они.
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