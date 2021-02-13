Слуцкий оценил заявления Неда Прайса о нарушениях прав человека в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в России не соответствует действительности, Америка использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Прайс заявил, что США не исключают новых мер против РФ за "нарушения прав человека".
"К сожалению, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства во внутренние дела суверенных государств, чего мы абсолютно не собираемся допускать. Заявления представителя госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", - сказал Слуцкий РИА Новости.
По его мнению, подобные заявления были ожидаемы от администрации президента США Джо Байдена.
"Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, они давно превратились в инструмент сдерживания, но абсолютно бесполезный с точки зрения влияния на политику РФ. США лучше бы заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны и перестать вмешиваться в дела других государств", - добавил парламентарий.
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