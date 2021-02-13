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Слуцкий оценил заявления Неда Прайса о нарушениях прав человека в России
Слуцкий оценил заявления Неда Прайса о нарушениях прав человека в России
Заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в России не соответствует действительности, Америка использует тему прав... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:48
2021-02-13T12:48
россия
леонид слуцкий
нед прайс
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в России не соответствует действительности, Америка использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Прайс заявил, что США не исключают новых мер против РФ за "нарушения прав человека"."К сожалению, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства во внутренние дела суверенных государств, чего мы абсолютно не собираемся допускать. Заявления представителя госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", - сказал Слуцкий РИА Новости.По его мнению, подобные заявления были ожидаемы от администрации президента США Джо Байдена."Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, они давно превратились в инструмент сдерживания, но абсолютно бесполезный с точки зрения влияния на политику РФ. США лучше бы заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны и перестать вмешиваться в дела других государств", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20210212/sanktsii-1597292191.html
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россия, леонид слуцкий, нед прайс, джо байден, сша, в мире

Слуцкий оценил заявления Неда Прайса о нарушениях прав человека в России

12:48 13.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в России не соответствует действительности, Америка использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Прайс заявил, что США не исключают новых мер против РФ за "нарушения прав человека".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 22:59
Госдеп не исключил новых мер против России "за нарушение прав человека"
"К сожалению, США используют тему прав человека для оправдания своего вмешательства во внутренние дела суверенных государств, чего мы абсолютно не собираемся допускать. Заявления представителя госдепа относительно каких-то нарушений в этой сфере в России не соответствуют действительности ни на йоту", - сказал Слуцкий РИА Новости.
По его мнению, подобные заявления были ожидаемы от администрации президента США Джо Байдена.
"Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, они давно превратились в инструмент сдерживания, но абсолютно бесполезный с точки зрения влияния на политику РФ. США лучше бы заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны и перестать вмешиваться в дела других государств", - добавил парламентарий.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 01:23
В Госдуме изумились претензиям стран Прибалтики о правах человека
 
РоссияЛеонид СлуцкийНед ПрайсДжо БайденСШАВ мире
 
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