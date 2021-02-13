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Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу
Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу
Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:15
2021-02-13T19:20
импичмент дональда трампа
сенат сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу.Стороны процесса ранее изложили свои позиции, сегодня они выступят с заключительными речами. При этом сенаторы проголосовали за то, чтобы вызвать свидетелей: если начнется их допрос, то суд по импичменту может растянуться. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу соперника Трампа демократа Джо Байдена. Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.Ранее верхняя палата конгресса постановила, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, соответствует американской Конституции.
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импичмент дональда трампа, сенат сша, сша, в мире

Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу

18:15 13.02.2021 (обновлено: 19:20 13.02.2021)
 
© REUTERS / U.S. Senate TVРассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© REUTERS / U.S. Senate TV
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу.
Стороны процесса ранее изложили свои позиции, сегодня они выступят с заключительными речами. При этом сенаторы проголосовали за то, чтобы вызвать свидетелей: если начнется их допрос, то суд по импичменту может растянуться.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу соперника Трампа демократа Джо Байдена.
Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.
Ранее верхняя палата конгресса постановила, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, соответствует американской Конституции.
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 17:31
СМИ сообщили о реакции Трампа на выступления своих адвокатов
 
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