https://ria.ru/20210213/slushaniya-1597354800.html

Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу

Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу

Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:15

2021-02-13T18:15

2021-02-13T19:20

импичмент дональда трампа

сенат сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Сенат США возобновил слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу, голосование ожидается уже в субботу.Стороны процесса ранее изложили свои позиции, сегодня они выступят с заключительными речами. При этом сенаторы проголосовали за то, чтобы вызвать свидетелей: если начнется их допрос, то суд по импичменту может растянуться. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа его сторонников ворвалась в Капитолий и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу соперника Трампа демократа Джо Байдена. Чтобы осудить бывшего хозяина Белого дома, нужно 67 голосов из 100 сенаторов, но пока такого количества не набирается.Ранее верхняя палата конгресса постановила, что рассмотрение импичмента в отношении главы государства, который уже покинул свой пост, соответствует американской Конституции.

https://ria.ru/20210213/advokaty-1597349758.html

сша

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импичмент дональда трампа, сенат сша, сша, в мире