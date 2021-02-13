https://ria.ru/20210213/siriya-1597333135.html
В Сирии при взрыве заминированной машины погибли два человека
В Сирии при взрыве заминированной машины погибли два человека
Заминированный автомобиль взорвался в субботу на рынке в деревне Эр-Раи к северу от сирийского города Алеппо, в результате чего погибли два человека, 13... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:45
2021-02-13T14:45
2021-02-13T14:45
война в сирии
сирия
алеппо
в мире
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ДУБАЙ, 13 фев - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в субботу на рынке в деревне Эр-Раи к северу от сирийского города Алеппо, в результате чего погибли два человека, 13 получили ранения, сообщил арабский телеканал "Аль-Джазира".По информации телеканала, "заминированный автомобиль взорвался на рынке в деревне Эр-Раи, отчего погибли два человека, получили ранения 13 гражданских лиц и был нанесен ущерб строениям на рынке".
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/siriya-1596989173.html
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