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Симферополь накрыл мощный снегопад
Симферополь накрыл мощный снегопад
Сильный снегопад накрыл Крым, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова, сообщили РИА Новости в крымском... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:53
2021-02-13T09:53
ай-петри
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Крым, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.МЧС Крыма в субботу объявило штормовое предупреждение в Симферополе в связи с сильным снегопадом."По данным метеостанции, в Симферополе на 9 утра в субботу высота снежного покрова составляет 28 см, в Почтовом (Бахчисарайский район) – 31 см. Снег продолжает идти", - сообщили в гидрометцентре.В горах Крыма также продолжается снегопад – на Ангарском перевале (Чатыр-Даг) высота превысила 20 см, на Ай-Петри на данный момент 16 см, метель. По словам синоптиков, снег идет повсеместно на полуострове.Ранее в МЧС объявили о резком похолодании на полуострове, которое придет на смену теплой погоде. Похолодание до минус 15 градусов в сопровождении метели, снегопада и гололедицы наступит в Крыму на выходных и продлится всю последующую неделю.
https://ria.ru/20210212/pogoda-1597132264.html
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ай-петри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь

Симферополь накрыл мощный снегопад

09:53 13.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Крым, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
МЧС Крыма в субботу объявило штормовое предупреждение в Симферополе в связи с сильным снегопадом.
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"По данным метеостанции, в Симферополе на 9 утра в субботу высота снежного покрова составляет 28 см, в Почтовом (Бахчисарайский район) – 31 см. Снег продолжает идти", - сообщили в гидрометцентре.
В горах Крыма также продолжается снегопад – на Ангарском перевале (Чатыр-Даг) высота превысила 20 см, на Ай-Петри на данный момент 16 см, метель. По словам синоптиков, снег идет повсеместно на полуострове.
Ранее в МЧС объявили о резком похолодании на полуострове, которое придет на смену теплой погоде. Похолодание до минус 15 градусов в сопровождении метели, снегопада и гололедицы наступит в Крыму на выходных и продлится всю последующую неделю.
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