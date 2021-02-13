https://ria.ru/20210213/simferopol-1597308495.html

Симферополь накрыл мощный снегопад

Симферополь накрыл мощный снегопад

Сильный снегопад накрыл Крым, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова, сообщили РИА Новости в крымском... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:53

2021-02-13T09:53

2021-02-13T09:53

ай-петри

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Сильный снегопад накрыл Крым, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе полуострова, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.МЧС Крыма в субботу объявило штормовое предупреждение в Симферополе в связи с сильным снегопадом."По данным метеостанции, в Симферополе на 9 утра в субботу высота снежного покрова составляет 28 см, в Почтовом (Бахчисарайский район) – 31 см. Снег продолжает идти", - сообщили в гидрометцентре.В горах Крыма также продолжается снегопад – на Ангарском перевале (Чатыр-Даг) высота превысила 20 см, на Ай-Петри на данный момент 16 см, метель. По словам синоптиков, снег идет повсеместно на полуострове.Ранее в МЧС объявили о резком похолодании на полуострове, которое придет на смену теплой погоде. Похолодание до минус 15 градусов в сопровождении метели, снегопада и гололедицы наступит в Крыму на выходных и продлится всю последующую неделю.

https://ria.ru/20210212/pogoda-1597132264.html

https://ria.ru/20210212/snegopad-1597263177.html

ай-петри

симферополь

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ай-петри, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь