https://ria.ru/20210213/shura-1597219857.html

Певец Шура признался, что мечтает о пенсии

Певец Шура признался, что мечтает о пенсии

Певец Шура (Александр Медведев) на днях разместил в своем Instagram пост, в котором признался: он не может поверить, что похудел на 35 килограммов. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T05:58

2021-02-13T05:58

2021-02-13T05:58

шоубиз

коронавирус в россии

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

похудение

шура (александр медведев)

диета

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) на днях разместил в своем Instagram пост, в котором признался: он не может поверить, что похудел на 35 килограммов.Его преображению поклонники поразились полгода назад – после того, как Шуре сделали операцию из-за грыжи в желудке, и затем он, как писали СМИ, резко изменил свой образ жизни и режим питания.Певцу удается удерживать вес, и изменения явно пошли на пользу. Шура прекрасно выглядит, а его позитивная энергетика просто зашкаливает, несмотря на то, что, как и у многих коллег, последние месяцы из-за коронавирусных ограничений и отсутствия выступлений были очень непростыми.Артист не унывает, хоть, как рассказал он в комментарии РИА Новости, "весь в кредитах и квартира в ипотеке".Размер ее у артиста будет, правда, минимальным (по словам Шуры, 7500 рублей), но он уверен, что найдет, чем заняться, и при этом не исключает, что на пенсии может стать "политическим".Пока же, считает певец, он не имеет права высказывать свои политические взгляды.Также певец прокомментировал критические замечания, которые периодически появляются в его соцсетях. На вопрос, как он реагирует на них, артист отвечает: "С удовольствием!"Шура признается: он "обожает" читать, что ему пишут в комментариях, и получает большое удовольствие от споров, когда поклонники вступают в дискуссии с недоброжелателями.Сам артист, по его словам, относится к себе самокритично и знает, где его промахи.

https://ria.ru/20200117/1563521430.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, похудение, шура (александр медведев), диета