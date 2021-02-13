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https://ria.ru/20210213/shura-1597219857.html
Певец Шура признался, что мечтает о пенсии
Певец Шура признался, что мечтает о пенсии
Певец Шура (Александр Медведев) на днях разместил в своем Instagram пост, в котором признался: он не может поверить, что похудел на 35 килограммов. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T05:58
2021-02-13T05:58
шоубиз
коронавирус в россии
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
похудение
шура (александр медведев)
диета
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) на днях разместил в своем Instagram пост, в котором признался: он не может поверить, что похудел на 35 килограммов.Его преображению поклонники поразились полгода назад – после того, как Шуре сделали операцию из-за грыжи в желудке, и затем он, как писали СМИ, резко изменил свой образ жизни и режим питания.Певцу удается удерживать вес, и изменения явно пошли на пользу. Шура прекрасно выглядит, а его позитивная энергетика просто зашкаливает, несмотря на то, что, как и у многих коллег, последние месяцы из-за коронавирусных ограничений и отсутствия выступлений были очень непростыми.Артист не унывает, хоть, как рассказал он в комментарии РИА Новости, "весь в кредитах и квартира в ипотеке".Размер ее у артиста будет, правда, минимальным (по словам Шуры, 7500 рублей), но он уверен, что найдет, чем заняться, и при этом не исключает, что на пенсии может стать "политическим".Пока же, считает певец, он не имеет права высказывать свои политические взгляды.Также певец прокомментировал критические замечания, которые периодически появляются в его соцсетях. На вопрос, как он реагирует на них, артист отвечает: "С удовольствием!"Шура признается: он "обожает" читать, что ему пишут в комментариях, и получает большое удовольствие от споров, когда поклонники вступают в дискуссии с недоброжелателями.Сам артист, по его словам, относится к себе самокритично и знает, где его промахи.
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коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, похудение, шура (александр медведев), диета

Певец Шура признался, что мечтает о пенсии

05:58 13.02.2021
 
© Фото : @shuramedvedev/InstagramШура
Шура - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Фото : @shuramedvedev/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) на днях разместил в своем Instagram пост, в котором признался: он не может поверить, что похудел на 35 килограммов.
"Ряха, конечно, у меня была знатная", — написал артист.
Его преображению поклонники поразились полгода назад – после того, как Шуре сделали операцию из-за грыжи в желудке, и затем он, как писали СМИ, резко изменил свой образ жизни и режим питания.
Певцу удается удерживать вес, и изменения явно пошли на пользу. Шура прекрасно выглядит, а его позитивная энергетика просто зашкаливает, несмотря на то, что, как и у многих коллег, последние месяцы из-за коронавирусных ограничений и отсутствия выступлений были очень непростыми.
Артист не унывает, хоть, как рассказал он в комментарии РИА Новости, "весь в кредитах и квартира в ипотеке".

"Но выживаем как можем. Все же это когда-то кончится. А вообще я хочу, чтобы уже скорее была пенсия", — со смехом говорит 45-летний Шура.

Размер ее у артиста будет, правда, минимальным (по словам Шуры, 7500 рублей), но он уверен, что найдет, чем заняться, и при этом не исключает, что на пенсии может стать "политическим".
Пока же, считает певец, он не имеет права высказывать свои политические взгляды.
"Артисты должны быть вне политики. Я так себя веду всегда и всех призываю к этому. Нас любит и слушает наша аудитория, но мы же не знаем, какого она политического склада. И мы не должны так поступать", – убежден Шура.
Также певец прокомментировал критические замечания, которые периодически появляются в его соцсетях. На вопрос, как он реагирует на них, артист отвечает: "С удовольствием!"
Шура признается: он "обожает" читать, что ему пишут в комментариях, и получает большое удовольствие от споров, когда поклонники вступают в дискуссии с недоброжелателями.
Сам артист, по его словам, относится к себе самокритично и знает, где его промахи.
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ШоубизКоронавирус в РоссииШоу-бизнесЗнаменитостизвездыпохудениеШура (Александр Медведев)диета
 
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