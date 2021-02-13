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https://ria.ru/20210213/samolet-1597323188.html
Летевший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада
Летевший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада
Самолёт, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлился в Краснодаре из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения,... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:34
2021-02-13T12:34
аэрофлот
москва
краснодар
симферополь
шереметьево (аэропорт)
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлился в Краснодаре из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы."В Краснодар на запасной аэродром по метеоусловиям аэропорта Симферополь (снегопад, очистка взлётно-посадочной полосы) прибыл рейс СУ1636 (Шереметьево – Симферополь, авиакомпания "Аэрофлот", А320). Посадка произошла в 10.41 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту лайнера находятся 133 пассажира."Пассажиров высаживаем, выдаем багаж, новое время вылета в Симферополь - 14:00 мск", - рассказали в краснодарском аэропорту.Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха на Кубани резко упала, в ночь на субботу начался снег, который продолжается до сих пор. С 18.00 мск пятницы краснодарский аэропорт перешёл на усиленный режим работы: мобилизован персонал и техника, усилены смены, закуплен дополнительный объем химреагентов.
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аэрофлот, москва, краснодар, симферополь, шереметьево (аэропорт)

Летевший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада

12:34 13.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлился в Краснодаре из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы.
"В Краснодар на запасной аэродром по метеоусловиям аэропорта Симферополь (снегопад, очистка взлётно-посадочной полосы) прибыл рейс СУ1636 (Шереметьево – Симферополь, авиакомпания "Аэрофлот", А320). Посадка произошла в 10.41 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту лайнера находятся 133 пассажира.
"Пассажиров высаживаем, выдаем багаж, новое время вылета в Симферополь - 14:00 мск", - рассказали в краснодарском аэропорту.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 12:06
На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 транспортных средств
Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха на Кубани резко упала, в ночь на субботу начался снег, который продолжается до сих пор. С 18.00 мск пятницы краснодарский аэропорт перешёл на усиленный режим работы: мобилизован персонал и техника, усилены смены, закуплен дополнительный объем химреагентов.
 
АэрофлотМоскваКраснодарСимферопольШереметьево (аэропорт)
 
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