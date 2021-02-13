https://ria.ru/20210213/samolet-1597323188.html

Летевший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада

Летевший из Москвы в Симферополь самолет сел в Краснодаре из-за снегопада

Самолёт, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлился в Краснодаре из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения,... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:34

2021-02-13T12:34

2021-02-13T12:34

аэрофлот

москва

краснодар

симферополь

шереметьево (аэропорт)

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлился в Краснодаре из-за снегопада и работ по расчистке посадочной полосы в месте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы."В Краснодар на запасной аэродром по метеоусловиям аэропорта Симферополь (снегопад, очистка взлётно-посадочной полосы) прибыл рейс СУ1636 (Шереметьево – Симферополь, авиакомпания "Аэрофлот", А320). Посадка произошла в 10.41 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту лайнера находятся 133 пассажира."Пассажиров высаживаем, выдаем багаж, новое время вылета в Симферополь - 14:00 мск", - рассказали в краснодарском аэропорту.Как прогнозировали метеорологи, к вечеру пятницы температура воздуха на Кубани резко упала, в ночь на субботу начался снег, который продолжается до сих пор. С 18.00 мск пятницы краснодарский аэропорт перешёл на усиленный режим работы: мобилизован персонал и техника, усилены смены, закуплен дополнительный объем химреагентов.

https://ria.ru/20210213/dtp-1597320049.html

москва

краснодар

симферополь

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аэрофлот, москва, краснодар, симферополь, шереметьево (аэропорт)