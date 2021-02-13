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В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента
В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского закономерным, против властей, по его утверждению,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-13T23:42
2021-02-14T05:43
андрей ермак
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского закономерным, против властей, по его утверждению, работает "мощнейшая машина" как внутри страны, так и вне.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса, опубликованным фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в конце декабря, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года"."Причина первая (падения рейтинга президента - ред.) - это некая закономерность, непростые времена, ковид, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Вторая причина - против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, практически не прекращается", - сказал Ермак в интервью "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером.
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андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире

В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента

23:42 13.02.2021 (обновлено: 05:43 14.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского закономерным, против властей, по его утверждению, работает "мощнейшая машина" как внутри страны, так и вне.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса, опубликованным фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в конце декабря, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 14:02
"Необратимый процесс". Азаров объяснил, почему падает рейтинг Зеленского
"Причина первая (падения рейтинга президента - ред.) - это некая закономерность, непростые времена, ковид, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Вторая причина - против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, практически не прекращается", - сказал Ермак в интервью "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером.
 
Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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