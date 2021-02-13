https://ria.ru/20210213/reptilii-1597294710.html
Ученые обнаружили новый древний вид рептилии
Ученые обнаружили новый древний вид рептилии
Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:48
2021-02-13T00:48
2021-02-13T00:48
наука
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.
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аргентина
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости.
Палеонтологи Аргентины
обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM
.
"Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров - четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами", - говорится в сообщении.
Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.
Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.
Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.