https://ria.ru/20210213/reptilii-1597294710.html

Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T00:48

2021-02-13T00:48

2021-02-13T00:48

наука

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.

https://ria.ru/20190327/1552144714.html

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина