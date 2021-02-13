Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210213/reptilii-1597294710.html
Ученые обнаружили новый древний вид рептилии
Ученые обнаружили новый древний вид рептилии
Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:48
2021-02-13T00:48
наука
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.
https://ria.ru/20190327/1552144714.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина

Ученые обнаружили новый древний вид рептилии

00:48 13.02.2021
 
© Fotolia / KrugloffРаскопки
Раскопки - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Fotolia / Krugloff
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Палеонтологи Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 миллионов лет назад, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
"Исследователи обнаружили новый вид ринхозавров - четвероногих травоядных животных длиной около трех метров, которые жили вместе с первыми динозаврами", - говорится в сообщении.
Открытие было сделано в национальном парке Талампайя. Были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, часть крестца, позвонки хвоста и часть бедра.
Ноги ринхозавров были расположены по бокам тела, а живот прижат к земле, как у современных ящериц. На морде у них был костлявый клюв, который, возможно, служил для обработки пищи перед ее проглатыванием.
Найденные останки принадлежат различным животным, их собирали последние 10 лет. Исследования показали, что они принадлежат новому виду.
Гекконы - РИА Новости, 1920, 27.03.2019
27 марта 2019, 09:52
Ученые рассказали о завезенном в Сочи новом виде рептилий
 
НаукаАргентина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
Лента новостейМолния