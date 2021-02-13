https://ria.ru/20210213/rekord-1597304369.html

В Москве с начала снегопада выпало свыше трети месячной нормы осадков

В Москве с начала снегопада выпало свыше трети месячной нормы осадков

К утру субботы в Москве выпало более трети февральской нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:53

2021-02-13T08:53

2021-02-13T10:01

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. К утру субботы в Москве выпало более трети февральской нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.Снегопад также побил рекорд по суточному количеству осадков: "Выпало 15 миллиметров, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра", — отметил Леус.Высота снежного покрова в городе 12 февраля достигла 40 сантиметров — это максимум с начала нынешней зимы. Синоптик уточнил, что предыдущий рекорд зафиксировали 13 февраля 1956 года, когда сугробы возвышались на 60 сантиметров. "Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны, и ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать. Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными", — добавил специалист.Температура воздуха в Москве составит минус 12-14, по области — от минус 11 до минус 16. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.Из-за снегопада пробки на дорогах Москвы к шести часам утра составили девять баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Это уникально для столицы: обычно в выходные на улицах города свободно.

https://ria.ru/20210213/probki-1597302709.html

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Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве 2021-02-13T08:53 true PT0M54S

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михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество