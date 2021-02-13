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В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка
В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка
СК возбудил дело после того, как пьяный житель села Есаул в Пермском крае насмерть сбил ребенка, который скатился с обочины на проезжую часть, сообщается на... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:46
2021-02-13T17:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. СК возбудил дело после того, как пьяный житель села Есаул в Пермском крае насмерть сбил ребенка, который скатился с обочины на проезжую часть, сообщается на сайте ведомства.Следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", возбужденное по факту ДТП, в котором погиб девятилетний ребенок."По данным следствия, 11 февраля житель села Есаул Чернушинского городского округа, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на девятилетнего ребенка, который в это время скатился с обочины на проезжую часть. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте", — говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил ребенка

15:46 13.02.2021 (обновлено: 17:38 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. СК возбудил дело после того, как пьяный житель села Есаул в Пермском крае насмерть сбил ребенка, который скатился с обочины на проезжую часть, сообщается на сайте ведомства.
Следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", возбужденное по факту ДТП, в котором погиб девятилетний ребенок.
"По данным следствия, 11 февраля житель села Есаул Чернушинского городского округа, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на девятилетнего ребенка, который в это время скатился с обочины на проезжую часть. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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