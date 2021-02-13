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НАБУ расследует растрату в "Нафтогазе" и "Укртрансгазе"
НАБУ расследует растрату в "Нафтогазе" и "Укртрансгазе"
Национальное антикоррупционное бюро завело уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК "Нафтогаз" и АО... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T22:01
2021-02-13T22:04
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
нафтогаз украины
национальный антитеррористический комитет рф
укртрансгаз
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро завело уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз"."По результатам рассмотрения информируем, что Национальное бюро получило решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.01.2021, которое обязывает уполномоченных лиц Национального бюро внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие ведомости об уголовном правонарушении на основании заявления, в соответствии с которым заявитель указывает о фактах возможных противоправных действий со стороны уполномоченных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укратрансгаз" относительно возможного завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), осуществленное в особо крупных размерах", - говорится в копии ответа НАБУ, опубликованной агентством "Украинские новости".Расследование начато 2 февраля.Как пишет агентство, 15 января по электронной почте в НАБУ поступило заявление о совершении должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" уголовных правонарушений, предусмотренных статьями "мошенничество", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "незаконное завладение имуществом предприятия", "легализация, отмывание средств. полученных преступным путем", "уклонение от уплаты налогов", "финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины.Уточняется, что в рамках проверки обстоятельств, изложенных в заявлениях гражданина, сотрудниками НАБУ были исследованы судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21.09.1999 о передаче природного газа в количестве 305 миллионов кубометром, заключенное между АО "Укртрансгаз" и АО "Укрэнергосбыт".
https://ria.ru/20210211/reforma-1597121510.html
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, укртрансгаз, украина, в мире

НАБУ расследует растрату в "Нафтогазе" и "Укртрансгазе"

22:01 13.02.2021 (обновлено: 22:04 13.02.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро завело уголовное дело по факту возможной растраты средств и мошенничества должностными лицами НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз".
"По результатам рассмотрения информируем, что Национальное бюро получило решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.01.2021, которое обязывает уполномоченных лиц Национального бюро внести в Единый реестр досудебных расследований соответствующие ведомости об уголовном правонарушении на основании заявления, в соответствии с которым заявитель указывает о фактах возможных противоправных действий со стороны уполномоченных лиц НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укратрансгаз" относительно возможного завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), осуществленное в особо крупных размерах", - говорится в копии ответа НАБУ, опубликованной агентством "Украинские новости".
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Расследование начато 2 февраля.
Как пишет агентство, 15 января по электронной почте в НАБУ поступило заявление о совершении должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" уголовных правонарушений, предусмотренных статьями "мошенничество", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "незаконное завладение имуществом предприятия", "легализация, отмывание средств. полученных преступным путем", "уклонение от уплаты налогов", "финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины.
Уточняется, что в рамках проверки обстоятельств, изложенных в заявлениях гражданина, сотрудниками НАБУ были исследованы судебные решения в хозяйственных делах, касающихся выполнения соглашения от 21.09.1999 о передаче природного газа в количестве 305 миллионов кубометром, заключенное между АО "Укртрансгаз" и АО "Укрэнергосбыт".
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Нафтогаз УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФУкртрансгазУкраинаВ мире
 
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