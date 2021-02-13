Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/rastrata-1597328574.html
Председателя общества инвалидов в Кузбассе будут судить за растрату
Председателя общества инвалидов в Кузбассе будут судить за растрату
Председатель общества инвалидов в Кузбассе пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:38
2021-02-13T13:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
всероссийское общество инвалидов
кемерово
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39652/03/396520393_0:0:2750:1548_1920x0_80_0_0_f37a7ba5bdff12af0abf315f5b067b42.jpg
КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Председатель общества инвалидов в Кузбассе пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Следователи СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении председателя Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", обвиняемой в совершении 3 эпизодов преступления, по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)."По версии следствия, в феврале 2019 года 67-летняя обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учет возглавляемого ею общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 миллиона рублей, который был пожертвован общественной организации коммерческой фирмой. Вместо этого она оформила документы, что сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тысяч рублей. При этом денежные средства в кассу или на расчетный счет общества не внесла", – сообщает ведомство.Отмечается, что с документами на право собственности она поставила автомобиль на учет в ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области. Уточняется, что преступную деятельность председателя общества инвалидов выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кемерово, материалы были переданы в следственные органы.В следственном комитет отмечают, что в ходе предварительного следствия выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов."В период с мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов", – уточняется в сообщении.Отмечается, что со следствием обвиняемая сотрудничала и вину признала. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Также она добровольно вернула общественной организации автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.Как следует из информации, размещенной на сайте Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", ее председателем с 2006 года является Валентина Шмакова. С 2013 года Шмакова – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва, с 2018 – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области V созыва, имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.
https://ria.ru/20210210/ishaev-1596784813.html
https://ria.ru/20200924/svyaschennik-1577693099.html
https://ria.ru/20200710/1574176012.html
россия
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39652/03/396520393_0:0:2666:1999_1920x0_80_0_0_4eac0bb5a39ccf4fe04932bd869bf4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), всероссийское общество инвалидов, кемерово, кемеровская область, происшествия

Председателя общества инвалидов в Кузбассе будут судить за растрату

13:38 13.02.2021 (обновлено: 13:41 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Председатель общества инвалидов в Кузбассе пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Следователи СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении председателя Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", обвиняемой в совершении 3 эпизодов преступления, по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 11:08
Обвинение запросило семь лет колонии для Ишаева по делу о растрате
"По версии следствия, в феврале 2019 года 67-летняя обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учет возглавляемого ею общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 миллиона рублей, который был пожертвован общественной организации коммерческой фирмой. Вместо этого она оформила документы, что сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тысяч рублей. При этом денежные средства в кассу или на расчетный счет общества не внесла", – сообщает ведомство.
Отмечается, что с документами на право собственности она поставила автомобиль на учет в ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области. Уточняется, что преступную деятельность председателя общества инвалидов выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кемерово, материалы были переданы в следственные органы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября 2020, 10:35Религия и мировоззрение
Нижегородский священник получил условный срок за растрату
В следственном комитет отмечают, что в ходе предварительного следствия выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов.
"В период с мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что со следствием обвиняемая сотрудничала и вину признала. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Также она добровольно вернула общественной организации автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Как следует из информации, размещенной на сайте Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", ее председателем с 2006 года является Валентина Шмакова. С 2013 года Шмакова – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва, с 2018 – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области V созыва, имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.
Якуб Белхороев - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля 2020, 15:40
В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Всероссийское общество инвалидовКемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Во Франции заявили о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния