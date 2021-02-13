https://ria.ru/20210213/rastrata-1597328574.html

Председателя общества инвалидов в Кузбассе будут судить за растрату

Председателя общества инвалидов в Кузбассе будут судить за растрату

Председатель общества инвалидов в Кузбассе пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:38

2021-02-13T13:38

2021-02-13T13:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

всероссийское общество инвалидов

кемерово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 13 фев - РИА Новости. Председатель общества инвалидов в Кузбассе пойдет под суд за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Следователи СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении председателя Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", обвиняемой в совершении 3 эпизодов преступления, по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)."По версии следствия, в феврале 2019 года 67-летняя обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учет возглавляемого ею общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов стоимостью 1,5 миллиона рублей, который был пожертвован общественной организации коммерческой фирмой. Вместо этого она оформила документы, что сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тысяч рублей. При этом денежные средства в кассу или на расчетный счет общества не внесла", – сообщает ведомство.Отмечается, что с документами на право собственности она поставила автомобиль на учет в ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области. Уточняется, что преступную деятельность председателя общества инвалидов выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кемерово, материалы были переданы в следственные органы.В следственном комитет отмечают, что в ходе предварительного следствия выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов."В период с мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо приобрела в автосалоне три автомобиля на общую сумму порядка 861 тысячи рублей. При этом оплату за транспортные средства она производила вверенными ей денежными средствами с расчетного счета общества инвалидов", – уточняется в сообщении.Отмечается, что со следствием обвиняемая сотрудничала и вину признала. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Также она добровольно вернула общественной организации автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.Как следует из информации, размещенной на сайте Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", ее председателем с 2006 года является Валентина Шмакова. С 2013 года Шмакова – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва, с 2018 – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области V созыва, имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.

https://ria.ru/20210210/ishaev-1596784813.html

https://ria.ru/20200924/svyaschennik-1577693099.html

https://ria.ru/20200710/1574176012.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), всероссийское общество инвалидов, кемерово, кемеровская область, происшествия