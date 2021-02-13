https://ria.ru/20210213/radio-1596971551.html

Всемирный день радио

Всемирный день радио

Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Он был провозглашен в 2011 году на генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2012 году это предложение официально... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:01

2021-02-13T02:01

2021-02-13T02:01

александр попов

юнеско

оон

ссср

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150606/79/1506067906_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f0dca0cb00f70766b76571a02af46409.jpg

Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Он был провозглашен в 2011 году на генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2012 году это предложение официально одобрила Генеральная Ассамблея ООН.Дата проведения Всемирного дня радио была выбрана неслучайно – 13 февраля 1946 года было создано "Радио ООН". Радио является мощным средством распространения информации и представляет собой платформу для всеобщего обсуждения насущных вопросов. На глобальном уровне радио остается наиболее широко распространенным средством массовой информации. Радио способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества. Радиостанции предлагают самый широкий спектр программ, нацеленных на самые разнообразные аудитории.Радио является недорогим средством информации, способным охватить самые удаленные уголки мира. Оно дает возможность всем людям, независимо от уровня образования и достатка, принять участие в обсуждении важных для общества вопросов. Радио является важнейшим средством оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и во время ликвидации последствий стихийных бедствий.Радио идет в ногу со временем и успешно адаптируется к новым технологиям и достижениям, таким, как высокоскоростной интернет, цифровое вещание в стандарте DAB и мобильные устройства.Всемирный день радио проводится с целью повышения осведомленности общественности и СМИ о важности радио, обеспечения доступа к информации с помощью радио, а также в целях укрепления международных связей и сотрудничества между радиовещательными компаниями. Каждый год проведения Всемирного дня радо посвящено определенной теме. Тема Дня в 2021 году – "Новый мир, новое радио". Радио как средство массовой информации хорошо вписалось в жизнь общества, следуя за происходившими в нем изменениями. По мере того, как менялся мир, менялось и радио. По мнению ООН, в период пандемии COVID-19 радио позволило обеспечить непрерывность учебно-образовательного процесса, противостоять дезинформации и проводить разъяснительную работу в отношении важности соблюдения санитарных мер. Основное внимание в 2021 году будет уделено трем темам: В России День радио ежегодно отмечается 7 мая. Официально день был утвержден ежегодным праздником указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905). 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр попов, юнеско, оон, ссср, справки