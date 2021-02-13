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Всемирный день радио
Всемирный день радио
Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Он был провозглашен в 2011 году на генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2012 году это предложение официально... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T02:01
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александр попов
юнеско
оон
ссср
справки
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Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Он был провозглашен в 2011 году на генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2012 году это предложение официально одобрила Генеральная Ассамблея ООН.Дата проведения Всемирного дня радио была выбрана неслучайно – 13 февраля 1946 года было создано "Радио ООН". Радио является мощным средством распространения информации и представляет собой платформу для всеобщего обсуждения насущных вопросов. На глобальном уровне радио остается наиболее широко распространенным средством массовой информации. Радио способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества. Радиостанции предлагают самый широкий спектр программ, нацеленных на самые разнообразные аудитории.Радио является недорогим средством информации, способным охватить самые удаленные уголки мира. Оно дает возможность всем людям, независимо от уровня образования и достатка, принять участие в обсуждении важных для общества вопросов. Радио является важнейшим средством оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и во время ликвидации последствий стихийных бедствий.Радио идет в ногу со временем и успешно адаптируется к новым технологиям и достижениям, таким, как высокоскоростной интернет, цифровое вещание в стандарте DAB и мобильные устройства.Всемирный день радио проводится с целью повышения осведомленности общественности и СМИ о важности радио, обеспечения доступа к информации с помощью радио, а также в целях укрепления международных связей и сотрудничества между радиовещательными компаниями. Каждый год проведения Всемирного дня радо посвящено определенной теме. Тема Дня в 2021 году – "Новый мир, новое радио". Радио как средство массовой информации хорошо вписалось в жизнь общества, следуя за происходившими в нем изменениями. По мере того, как менялся мир, менялось и радио. По мнению ООН, в период пандемии COVID-19 радио позволило обеспечить непрерывность учебно-образовательного процесса, противостоять дезинформации и проводить разъяснительную работу в отношении важности соблюдения санитарных мер. Основное внимание в 2021 году будет уделено трем темам: В России День радио ежегодно отмечается 7 мая. Официально день был утвержден ежегодным праздником указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905). 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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александр попов, юнеско, оон, ссср, справки

Всемирный день радио

02:01 13.02.2021
 
© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Fotolia / zhu difeng
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Ежегодно 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Он был провозглашен в 2011 году на генеральной конференции ЮНЕСКО. В 2012 году это предложение официально одобрила Генеральная Ассамблея ООН.
Дата проведения Всемирного дня радио была выбрана неслучайно – 13 февраля 1946 года было создано "Радио ООН".
Радио является мощным средством распространения информации и представляет собой платформу для всеобщего обсуждения насущных вопросов. На глобальном уровне радио остается наиболее широко распространенным средством массовой информации. Радио способно охватить самую широкую аудиторию, донести до слушателя голоса и мнения самых различных представителей общества. Радиостанции предлагают самый широкий спектр программ, нацеленных на самые разнообразные аудитории.
Радио является недорогим средством информации, способным охватить самые удаленные уголки мира. Оно дает возможность всем людям, независимо от уровня образования и достатка, принять участие в обсуждении важных для общества вопросов.
Радио является важнейшим средством оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и во время ликвидации последствий стихийных бедствий.
Радио идет в ногу со временем и успешно адаптируется к новым технологиям и достижениям, таким, как высокоскоростной интернет, цифровое вещание в стандарте DAB и мобильные устройства.
Всемирный день радио проводится с целью повышения осведомленности общественности и СМИ о важности радио, обеспечения доступа к информации с помощью радио, а также в целях укрепления международных связей и сотрудничества между радиовещательными компаниями.
Каждый год проведения Всемирного дня радо посвящено определенной теме. Тема Дня в 2021 году – "Новый мир, новое радио". Радио как средство массовой информации хорошо вписалось в жизнь общества, следуя за происходившими в нем изменениями. По мере того, как менялся мир, менялось и радио. По мнению ООН, в период пандемии COVID-19 радио позволило обеспечить непрерывность учебно-образовательного процесса, противостоять дезинформации и проводить разъяснительную работу в отношении важности соблюдения санитарных мер.
Основное внимание в 2021 году будет уделено трем темам:
  • Развитие. Мир меняется, радио развивается. Эта тема призвана подчеркнуть устойчивость радио к различного рода трансформациям и его жизнеспособность.
  • Инновации. Мир меняется, радио адаптируется и внедряет инновации. Для того чтобы оставаться в высшей степени мобильным средством информации, повсеместно доступным для любого человека, радио пришлось взять на вооружение новые технологии.
  • Взаимосвязь. Мир меняется, радио связывает людей. Благодаря радио общество имеет возможность оповещения в чрезвычайных ситуациях, связанных со стихийными бедствиями, социально-экономическими кризисами, эпидемиями и т.д.
В России День радио ежегодно отмечается 7 мая. Официально день был утвержден ежегодным праздником указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года.
Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова (1859-1905). 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Александр ПоповЮНЕСКОООНСССРСправки
 
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