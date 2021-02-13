https://ria.ru/20210213/pushkov-1597297112.html

Пушков назвал суть политической жизни США

Пушков назвал суть политической жизни США

Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения,... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:43

2021-02-13T02:43

2021-02-13T02:46

капитолий

дональд трамп

алексей пушков

демократическая партия сша

сша

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа.Политик отметил, что в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации и манипуляции. По его словам, представители Демократической партии "редактируют и искажают" обращение бывшего президента Дональда Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу."Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия", - резюмировал парламентарий.Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.Сторонники Трампа 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал их вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/tramp-1595761334.html

https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, алексей пушков, демократическая партия сша, сша, в мире