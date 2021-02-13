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Пушков назвал суть политической жизни США
Пушков назвал суть политической жизни США
Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения,... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T02:43
2021-02-13T02:46
капитолий
дональд трамп
алексей пушков
демократическая партия сша
сша
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа.Политик отметил, что в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации и манипуляции. По его словам, представители Демократической партии "редактируют и искажают" обращение бывшего президента Дональда Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу."Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия", - резюмировал парламентарий.Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.Сторонники Трампа 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал их вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/tramp-1595761334.html
https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html
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капитолий, дональд трамп, алексей пушков, демократическая партия сша, сша, в мире

Пушков назвал суть политической жизни США

02:43 13.02.2021 (обновлено: 02:46 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа.
Политик отметил, что в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации и манипуляции. По его словам, представители Демократической партии "редактируют и искажают" обращение бывшего президента Дональда Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:47Акценты
И башню тоже он? Трампа хотят наказать за Капитолий
"Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия", - резюмировал парламентарий.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
Демонстрант c табличкой Импичмент у здания Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 01:22
Попытки импичмента президентов США
Сторонники Трампа 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал их вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
 
КапитолийДональд ТрампАлексей ПушковДемократическая партия СШАСШАВ мире
 
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