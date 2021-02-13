Пушков назвал суть политической жизни США
02:43 13.02.2021 (обновлено: 02:46 13.02.2021)
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа.
Политик отметил, что в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации и манипуляции. По его словам, представители Демократической партии "редактируют и искажают" обращение бывшего президента Дональда Трампа, чтобы обвинить его в призывах к мятежу.
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"Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия", - резюмировал парламентарий.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
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Сторонники Трампа 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал их вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.