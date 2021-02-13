https://ria.ru/20210213/psikhika-1597299329.html

Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России

Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России

Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T05:07

2021-02-13T05:07

2021-02-13T05:07

анча баранова

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может быть и в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она отметила, что в России, скорее всего, ситуация похожая. Однако в России не так принято лечить "временные" психологические проблемы медикаментозно, но это не значит, что людям легче их переживать.Баранова напомнила, что, согласно американской статистике, около 30% людей хотя бы раз в жизни нуждались в медикаментозной коррекции своего психического состояния, а 3% людей нуждаются в этом постоянно. Это депрессии, биполярные расстройства и т.п.Как пояснила Баранова, тревога может быть связана не только с коронавирусом. Коронавирус является триггером для проявления тревожности, а переживать человек может из-за чайника на плите.

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573870231.html

россия

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2021

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анча баранова, россия, общество