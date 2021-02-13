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Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T05:07
2021-02-13T05:07
анча баранова
россия
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может быть и в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она отметила, что в России, скорее всего, ситуация похожая. Однако в России не так принято лечить "временные" психологические проблемы медикаментозно, но это не значит, что людям легче их переживать.Баранова напомнила, что, согласно американской статистике, около 30% людей хотя бы раз в жизни нуждались в медикаментозной коррекции своего психического состояния, а 3% людей нуждаются в этом постоянно. Это депрессии, биполярные расстройства и т.п.Как пояснила Баранова, тревога может быть связана не только с коронавирусом. Коронавирус является триггером для проявления тревожности, а переживать человек может из-за чайника на плите.
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анча баранова, россия, общество

Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России

05:07 13.02.2021
 
© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка плачет
Девушка плачет - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменения уклада жизни, стресс, потери близких провоцируют развитие психических заболеваний, рост числа которых уже отмечается в США, аналогичный процесс может быть и в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Потребность во временной медикаментозной корректировке обычно возникает после сильный потрясений, смены работы, потерь в семье и тому подобных событий. Пандемия предоставляет все это в избытке, поэтому в США отмечается всплеск обращений за психиатрической помощью. Подчеркну, что это не новые диагнозы "большой психиатрии" - типа шизофрении, или маниакально-депрессивного синдрома. Это "временные" трудности, например эпизоды депрессии или же тревожности, но все же они требуют специализированной помощи" - сказала Баранова.
Она отметила, что в России, скорее всего, ситуация похожая. Однако в России не так принято лечить "временные" психологические проблемы медикаментозно, но это не значит, что людям легче их переживать.
Баранова напомнила, что, согласно американской статистике, около 30% людей хотя бы раз в жизни нуждались в медикаментозной коррекции своего психического состояния, а 3% людей нуждаются в этом постоянно. Это депрессии, биполярные расстройства и т.п.
Как пояснила Баранова, тревога может быть связана не только с коронавирусом. Коронавирус является триггером для проявления тревожности, а переживать человек может из-за чайника на плите.
Человек, страдающий психическим расстройством - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
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Названы регионы-"лидеры" по числу пациентов с психическими расстройствами
 
Анча БарановаРоссияОбщество
 
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