https://ria.ru/20210213/proisshestvie-1597353238.html

Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка умерла

Упавшая в ущелье в Пермском крае туристка умерла

Туристка, упавшая в ущелье каменного массива Усьвинские столбы в Пермском крае, скончалась по дороге к врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:02

2021-02-13T18:02

2021-02-13T21:09

тюмень

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 13 фев — РИА Новости. Туристка, упавшая в ущелье каменного массива Усьвинские столбы в Пермском крае, скончалась по дороге к врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности.Ранее стало известно, что в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении турмаршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье."Спасатели сделали все возможное, но женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась по дороге к врачам скорой помощи", — говорится в сообщении.Уточняется, что женщину доставали из ущелья спасатели краевой и Чусовской служб спасения в течение полутора часов. Они использовали спелеооборудование, веревки и специальные носилки. После чего везли пострадавшую от каменного массива в Усьву пять километров на "Буране" в санях-волокушах. Однако женщина, получившая тяжелые травмы при падении в ущелье, умерла по дороге.По предварительным данным, она посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.Усьвинские столбы — большой каменный массив почти в двухстах километрах от Перми на правом берегу реки Усьвы, утесы возвышаются на 120-метровую высоту над водой. У основания столбов можно найти пещеры и гроты, в которых остались следы жизни древних людей. Объект часто посещают туристы.

https://ria.ru/20210213/proisshestvie-1597322658.html

https://ria.ru/20210107/turistka-1592257176.html

тюмень

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, пермь, пермский край