https://ria.ru/20210213/proisshestvie-1597322658.html

В Пермском крае туристка упала в ущелье каменного массива

В Пермском крае туристка упала в ущелье каменного массива

Туристка упала в ущелье каменного массива на берегу реки в Пермском крае, природный объект известен под названием Усьвинские столбы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:30

2021-02-13T12:30

2021-02-13T15:29

тюмень

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 13 фев — РИА Новости. Туристка упала в ущелье каменного массива на берегу реки в Пермском крае, природный объект известен под названием Усьвинские столбы, сообщает пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности."В поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении турмаршрута женщина 1982 г. р. упала в ущелье. На место выехали спасатели краевой службы спасения со снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта", — говорится в сообщении.В ведомстве также уточнили, что, по предварительным данным, женщина посещала достопримечательность в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.Усьвинские столбы — большой каменный массив почти в двухстах километрах от Перми на правом берегу реки Усьвы, утесы возвышаются на 120-метровую высоту над водой. У основания столбов можно найти пещеры и гроты, считается, что в них остались следы жизни древних людей. Объект часто посещают туристы.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592366343.html

тюмень

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, пермь, пермский край