https://ria.ru/20210213/probki-1597322222.html
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов
Пробки на дорогах Москвы, образовавшиеся из-за снегопада, к полудню субботы оцениваются по-прежнему в 9 баллов, серьезного улучшения ситуации до вечера пока не... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:27
2021-02-13T12:27
2021-02-13T12:27
яндекс.пробки
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авто
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы, образовавшиеся из-за снегопада, к полудню субботы оцениваются по-прежнему в 9 баллов, серьезного улучшения ситуации до вечера пока не прогнозируется, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".В 6 утра они достигали 9 баллов, после этого ситуация постоянно менялась с 8 до 9 баллов. Это уникально для столицы: обычно в выходные на улицах города довольно свободно, но из-за начавшегося накануне сильного снегопада город "стоял" не только в пятницу вечером, в чем нет ничего необычного, но и всю ночь. Более того, пробки только росли. Главная причина - МКАД, там встали грузовики. Поскольку им разрешено выезжать на кольцевую дорогу только вечером и ночью, ситуация усугубилась именно в ночные часы. Как сообщал ночью корреспондент РИА Новости с южной части МКАД, грузовые автомобили, пытаясь объехать друг друга, занимали все полосы, включая крайнюю левую, а некоторые застревали по диагонали, блокируя сразу несколько полос.Из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли 8 баллов. Около 15.30 пробки в столице достигли 9 баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в 10 баллов. Около 22.00 "Яндекс.Пробки" все еще показывали 9 баллов. Ночью в субботу ситуация на дорогах несколько улучшилась: в 2.00 пробки оценивались в 7 баллов, но час спустя этот показатель вырос до 8 баллов.
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Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы
Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы
2021-02-13T12:27
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яндекс.пробки, яндекс, авто, москва, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Пробки на дорогах Москвы
, образовавшиеся из-за снегопада, к полудню субботы оцениваются по-прежнему в 9 баллов, серьезного улучшения ситуации до вечера пока не прогнозируется, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки"
.
В 6 утра они достигали 9 баллов, после этого ситуация постоянно менялась с 8 до 9 баллов. Это уникально для столицы: обычно в выходные на улицах города довольно свободно, но из-за начавшегося накануне сильного снегопада город "стоял" не только в пятницу вечером, в чем нет ничего необычного, но и всю ночь. Более того, пробки только росли. Главная причина - МКАД, там встали грузовики. Поскольку им разрешено выезжать на кольцевую дорогу только вечером и ночью, ситуация усугубилась именно в ночные часы. Как сообщал ночью корреспондент РИА Новости с южной части МКАД, грузовые автомобили, пытаясь объехать друг друга, занимали все полосы, включая крайнюю левую, а некоторые застревали по диагонали, блокируя сразу несколько полос.
Из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли 8 баллов. Около 15.30 пробки в столице достигли 9 баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в 10 баллов. Около 22.00 "Яндекс.Пробки" все еще показывали 9 баллов. Ночью в субботу ситуация на дорогах несколько улучшилась: в 2.00 пробки оценивались в 7 баллов, но час спустя этот показатель вырос до 8 баллов.