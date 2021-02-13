https://ria.ru/20210213/probki-1597302709.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки на дорогах Москвы, образовавшиеся из-за снегопада, в субботу к 8 часам утра опять достигли 9 баллов после снижения до 8 баллов в районе 7 утра, следует... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T08:13
2021-02-13T08:13
2021-02-13T09:27
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы, образовавшиеся из-за снегопада, в субботу к 8 часам утра опять достигли 9 баллов после снижения до 8 баллов в районе 7 утра, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".В 6 утра они достигали 9 баллов. Это уникально для столицы: обычно в выходные на улицах города довольно свободно, но из-за начавшегося накануне сильного снегопада город "стоял" не только в пятницу вечером, в чем нет ничего необычного, но и всю ночь. Более того, пробки только росли. Главная причина - МКАД, там встали грузовики. Поскольку им разрешено выезжать на кольцевую дорогу только вечером и ночью, ситуация усугубилась именно в ночные часы. Как сообщал ночью корреспондент РИА Новости с южной части МКАД, грузовые автомобили, пытаясь объехать друг друга, занимали все полосы, включая крайнюю левую, а некоторые застревали по диагонали, блокируя сразу несколько полос.Из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли 8 баллов. Около 15.30 пробки в столице достигли 9 баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в 10 баллов. Около 22.00 "Яндекс.Пробки" все еще показывали 9 баллов. Ночью в субботу ситуация на дорогах несколько улучшилась: в 2.00 пробки оценивались в 7 баллов, но час спустя этот показатель вырос до 8 баллов.
https://ria.ru/20210213/probki-1597300414.html
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Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве
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