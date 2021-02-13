https://ria.ru/20210213/probki-1597300525.html

Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов

Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы в субботу к шести часам утра достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T06:19

2021-02-13T06:19

2021-02-13T07:15

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151286/55/1512865574_0:126:2439:1498_1920x0_80_0_0_a35d11b763cedd2f6952178dc3f09805.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в субботу к шести часам утра достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Ситуация на дорогах, оценивавшаяся глубокой ночью в восемь-девять баллов, ухудшилась, несмотря на то, что, судя по графической информации сервиса, участков с серьезными затруднениями в движении транспорта стало меньше по сравнению с ночными часами.Ситуация стала менее напряженной в центре города, но на МКАД ряд участков окрашен в ярко-красный цвет. Наиболее проблемные места – около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе (внешняя сторона), внутренняя и внешняя стороны трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, около Химок (внешняя сторона) и Дмитровского района столицы (внутренняя сторона). От Третьего транспортного кольца в сторону области стоит пробка в пару километров на Варшавском шоссе.Из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли восьми баллов. Около 15.30 пробки в столице достигли девяти баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в десять баллов. Около 22.00 "Яндекс.Пробки" все еще показывали девять баллов. Ночью в субботу ситуация на дорогах несколько улучшилась: в 2.00 пробки оценивались в семь баллов, но час спустя этот показатель вырос до восьми баллов.

https://ria.ru/20210213/sneg-1597300112.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество