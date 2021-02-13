https://ria.ru/20210213/probki-1597296577.html

В Москве в субботу ночью сохраняются пробки в семь баллов

В Москве в субботу ночью сохраняются пробки в семь баллов

Пробки минимум в семь баллов сохранялись в Москве в субботу ночью из-за продолжающегося снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки". РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:23

2021-02-13T02:23

2021-02-13T05:35

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пробки минимум в семь баллов сохранялись в Москве в субботу ночью из-за продолжающегося снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки".По состоянию на 2.15 наибольшие трудности с движением наблюдаются в местах пересечения Третьего транспортного кольца с вылетными магистралями – в районах на Тульской эстакады, шоссе Энтузиастов, Беговой улицы, Волгоградского проспекта.В центре города затруднено движение на некоторых участках Садового кольца. Сразу из-за нескольких аварий многокилометровые пробки образовались на МКАД, самая длинная – на внутренней части на юго-востоке трассы: от Новорязанского до Бесединского шоссе.Как следует из данных сервиса, по состоянию на 3.00 дорожная ситуация в российской столице не улучшилась – пробки, наоборот, достигли восьми баллов. При этом если в центре города движение слегка ускорилось, то на МКАД длина заторов даже несколько увеличилась: к пробке на юго-востоке добавились "красные" участки на внешней стороне трассы на юго-западе (от Немчиновки до Профсоюзной улицы) и северо-западе (от Химок до Волоколамского шоссе). Сложная ситуация и на внешней части кольцевой дороге в районе Мытищ.Из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли восьми баллов. Около 15.30 пробки в столице достигли девяти баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в десять баллов. Около 22.00 "Яндекс.Пробки" все еще показывали девять баллов.

https://ria.ru/20210212/dorogi-1597290647.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия