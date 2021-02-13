https://ria.ru/20210213/prisyaga-1597331302.html

В Италии новое правительство премьера Драги принесло присягу

В Италии новое правительство премьера Драги принесло присягу

Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центробанка Марио Драги в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T14:22

2021-02-13T14:22

2021-02-13T14:22

лучана ламорджезе

лоренцо гуэрини

джузеппе конте

луиджи ди майо

дарио франческини

серджо маттарелла

марио драги

в мире

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РИМ, 13 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центробанка Марио Драги в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим."Клянусь сохранять верность республике, соблюдать конституцию и законы и исполнять мои обязанности исключительно в интересах народа", - гласит текст присяги.Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.В пятницу Драги, побывав на приеме у главы государства, согласился возглавить правительство и представил состав своего Совета министров. Он состоит из 23 фамилий. Большинство ключевых постов сохранили за собой министры, входившие в предыдущее правительство Джузеппе Конте.Главами МИД и МВД останутся Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе. Должность министра обороны оставит за собой Лоренцо Гуэрини. Роберто Сперанца снова утвержден во главе министерства здравоохранения, Дарио Франческини продолжит работу на посту министра культуры.Бывший председатель конституционного суда Марта Картабия получила портфель главы минюста – ее кандидатура появилась в большинстве прогнозов. Министерство экономики и финансов возглавил генеральный директор центрального банка страны Bankitalia Даниэле Франко.После церемонии Драги отправится в правительственный дворец Киджи, чтобы принять полномочия у своего предшественника. По традиции экс-премьер передаст ему колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина.Новый совет министров состоит как из технических специалистов, так и представителей широкого круга политических сил, поддерживавших его появление. Министерские должности распределены между ними исходя из доли их представительства в парламенте. Пятеро членов нового Совмина представляют "Движение 5 звезд", по три поста получили Демократическая партия, "Лига" и "Вперед, Италия". Малые партии "Свободные и равные" и "Живая Италия" представлены одним министром. Всего в состав правительства вошли 23 человека – восемь из них являются внепартийными фигурами. Треть министерских постов получили женщины.

https://ria.ru/20210210/tikhanovskaya-1596819060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/1594834209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лучана ламорджезе, лоренцо гуэрини, джузеппе конте, луиджи ди майо, дарио франческини, серджо маттарелла, марио драги, в мире