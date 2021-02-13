https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар

Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:56

2021-02-13T09:56

2021-02-13T09:58

липецкая область

новолипецкий металлургический комбинат

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара пока уточняется, сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20210211/pozhar-1597092558.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, происшествия