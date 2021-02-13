https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар
Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:56
2021-02-13T09:56
2021-02-13T09:58
липецкая область
новолипецкий металлургический комбинат
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара пока уточняется, сведения о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20210211/pozhar-1597092558.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, происшествия