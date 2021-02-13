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В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар
Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:56
2021-02-13T09:58
липецкая область
новолипецкий металлургический комбинат
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали", - сказал собеседник агентства.Площадь пожара пока уточняется, сведения о пострадавших не поступали.
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липецкая область, новолипецкий металлургический комбинат, происшествия

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар

09:56 13.02.2021 (обновлено: 09:58 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар начался в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2, Новолипецкий металлургический комбинат – происходит загорание в цехе трансформаторной стали", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара пока уточняется, сведения о пострадавших не поступали.
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Липецкая областьНоволипецкий металлургический комбинатПроисшествия
 
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