https://ria.ru/20210213/postradavshie-1597367321.html

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 30 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 30 человек

По крайней мере 30 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T20:17

2021-02-13T20:17

2021-02-13T20:17

фукусима (город)

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39733/13/397331380_0:111:601:449_1920x0_80_0_0_0899cfbc993b2c9c7e1bd2ebdd44469d.jpg

ТОКИО, 13 фев – РИА Новости, Ксения Нака. По крайней мере 30 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо.Как минимум 30 человек получили ранения в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, где произошло землетрясение магнитудой 7,3. Большинство получили ранения при падении. Ранее сообщалось, что пострадало не менее 20 человек.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23-08 (17-08 МСК) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров.Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибальной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около 4 баллов.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено.Правительство сообщило о том, что без электричества остался почти один миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.Угрозы цунами нет. К этому часу информации о разрушениях нет, но поступают сообщения об одиночных возгораниях. Сообщается также об оползнях. Временно было остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн.

фукусима (город)

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. 2021-02-13T20:17 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фукусима (город), япония, токио, в мире