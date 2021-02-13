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При землетрясении в Японии пострадали не менее двадцати человек
При землетрясении в Японии пострадали не менее двадцати человек
По крайней мере 20 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T19:08
2021-02-13T19:08
2021-02-13T20:15
фукусима (город)
токио
япония
землетрясение
в мире
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости, Ксения Нака. По крайней мере 20 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо.Как минимум 20 человек получили ранения в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, где произошло землетрясение магнитудой 7,1. Большинство получили ранения при падении.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии в 23-08 (17-08 МСК) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 60 километров.Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибальной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около 4 баллов.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено.Правительство сообщило о том, что без электричества остался почти один миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.Угрозы цунами нет. К этому часу информации о разрушениях нет, но поступают сообщения об одиночных возгораниях. Сообщается также об оползнях. Временно было остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн.
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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
2021-02-13T19:08
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PT1M03S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фукусима (город), токио, япония, землетрясение, в мире