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При землетрясении в Японии пострадали не менее двадцати человек

При землетрясении в Японии пострадали не менее двадцати человек

По крайней мере 20 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T19:08

2021-02-13T19:08

2021-02-13T20:15

фукусима (город)

токио

япония

землетрясение

в мире

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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости, Ксения Нака. По крайней мере 20 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщило агентство Киодо.Как минимум 20 человек получили ранения в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, где произошло землетрясение магнитудой 7,1. Большинство получили ранения при падении.Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии в 23-08 (17-08 МСК) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 60 километров.Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибальной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около 4 баллов.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено.Правительство сообщило о том, что без электричества остался почти один миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.Угрозы цунами нет. К этому часу информации о разрушениях нет, но поступают сообщения об одиночных возгораниях. Сообщается также об оползнях. Временно было остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн.

фукусима (город)

токио

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Землетрясение в Японии. Кадры очевидцев В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км. 2021-02-13T19:08 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фукусима (город), токио, япония, землетрясение, в мире