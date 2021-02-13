https://ria.ru/20210213/polnomochiya-1597335224.html

Зеленский объявил о сокращении полномочий скандального киевского суда

Зеленский объявил о сокращении полномочий скандального киевского суда

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК), известного многочисленными скандальными... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:06

2021-02-13T15:06

2021-02-13T15:29

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КИЕВ, 13 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК), известного многочисленными скандальными решениями.Ранее Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда Киева, такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции.В частности, глава государства сказал, что уже подписал три законопроекта, касающиеся судебной ветви власти, и 15 февраля они должны стать публичными.На вопрос, есть ли в планах что-то сделать с ОАСК, Зеленский ответил: "Обязательно! Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмены. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, через которые ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - цитирует Зеленского сайт ТСН. Президент добавил, что среди подписанных им документов - законопроект о Высшем совете правосудия. "Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - отметил Зеленский.Позднее пресс-служба главы государства подробнее рассказала о законопроектах. "В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, забираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда", - пояснили в офисе.Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата Рады. Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и будет настаивать на скорейшем их рассмотрении. "Работа судебной системы должно быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - цитирует Зеленского пресс-служба.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка по делу о попытке захвата госвласти, так как он неоднократно игнорировал повестки от органов досудебного расследования. В конце ноября НАБУ заявило, что передало ходатайства в Высший совет правосудия страны (ВСП) о предоставлении разрешения на задержание судей и главы ОАСК. Вовк не явился на ряд заседаний Высшего антикоррупционного суда, а детективы не смогли его принудительно доставить, так как не нашли по известным им его адресам.Ранее правоохранители провели обыски в ОАСК. После этого НАБУ сообщило, что Вовк и еще ряд сотрудников суда получили статус подозреваемых. По версии следствия, они во главе с председателем суда действовали в рамках преступной организации, которая была нацелена на захват госвласти за счет установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе. Позднее Вовк заявил о давлении на суд и на него лично. В НАБУ заявляли, что вызывали на допрос Вовка и еще ряд судей. После неявки их на допрос они были объявлены в розыск.Высший совет правосудия (ВСП) Украины на заседании отказал НАБУ в отстранении председателя Окружного админсуда Киева. В ВСП подчеркнули, что "привлеченные к ходатайству материалы уголовного дела не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого". НАБУ просило об отстранении Вовка на время проведения расследования по записям якобы из его кабинета. Также совет отказался отстранить еще ряд судей Окружного админсуда Киева.Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно ОАСК отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

https://ria.ru/20210211/kiev-1597014884.html

https://ria.ru/20210128/ukraina-1595015527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/sud-1584186522.html

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владимир зеленский, киев, украина, в мире