https://ria.ru/20210213/podmetanie-1597381876.html
Коммунальная техника вновь вышла на московские улицы
Коммунальная техника вновь вышла на московские улицы
Коммунальщики Москвы в очередной раз вывели технику на улицы для уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T23:36
2021-02-13T23:36
2021-02-13T23:52
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общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальщики Москвы в очередной раз вывели технику на улицы для уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В 23.00 приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололёдной обработкой", - говорится в сообщении.Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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москва, московская область (подмосковье), общество