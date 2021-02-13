https://ria.ru/20210213/perekrytiya-1597380373.html
Ночью в Москве перекроют часть улиц для вывоза снега
Ночью в Москве перекроют часть улиц для вывоза снега
Часть улиц в центре Москвы перекроют поздно вечером в субботу для оперативного вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T22:51
2021-02-13T22:51
2021-02-13T23:00
городское хозяйство москвы
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы перекроют поздно вечером в субботу для оперативного вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."С 23.00 для оперативного вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку – от Столового до Мерзляковского переулков", - говорится в сообщении.Также в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном и 1-м Котельническом переулках.Кроме того, движение будет перекрыто на Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском переулках и улице Большая Дмитровка."Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", - отмечается в сообщении.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
2021-02-13T22:51
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городское хозяйство москвы, москва, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Часть улиц в центре Москвы
перекроют поздно вечером в субботу для оперативного вывоза снега, сообщается в Telegram
-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"С 23.00 для оперативного вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку – от Столового до Мерзляковского переулков", - говорится в сообщении.
Также в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном и 1-м Котельническом переулках.
Кроме того, движение будет перекрыто на Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском переулках и улице Большая Дмитровка.
"Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", - отмечается в сообщении.
Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье
в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.