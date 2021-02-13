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Ночью в Москве перекроют часть улиц для вывоза снега
Ночью в Москве перекроют часть улиц для вывоза снега
Часть улиц в центре Москвы перекроют поздно вечером в субботу для оперативного вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T22:51
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городское хозяйство москвы
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы перекроют поздно вечером в субботу для оперативного вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."С 23.00 для оперативного вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку – от Столового до Мерзляковского переулков", - говорится в сообщении.Также в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном и 1-м Котельническом переулках.Кроме того, движение будет перекрыто на Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском переулках и улице Большая Дмитровка."Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", - отмечается в сообщении.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
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москва
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
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городское хозяйство москвы, москва, московская область (подмосковье)

Ночью в Москве перекроют часть улиц для вывоза снега

22:51 13.02.2021 (обновлено: 23:00 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили со снегом ожидают в очереди на снегоплавильном пункте "Черкизово" в Москве
Грузовые автомобили со снегом ожидают в очереди на снегоплавильном пункте Черкизово в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Часть улиц в центре Москвы перекроют поздно вечером в субботу для оперативного вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"С 23.00 для оперативного вывоза снега частично перекроют движение по Безымянному переулку – от Столового до Мерзляковского переулков", - говорится в сообщении.
Также в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения на Хилковом, Толмачевском, Малом Афанасьевском, Дурасовском, 1-м Зачатьевском, Малом Каретном и 1-м Котельническом переулках.
Кроме того, движение будет перекрыто на Крапивенском, Крестовоздвиженском, Курсовом, Лиховом, Медвежьем, Петровском, Малом Путинковском переулках и улице Большая Дмитровка.
Снегоуборочная техника на МКАД - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 22:17
На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники
"Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", - отмечается в сообщении.
Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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