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На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники
На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники
Департамент транспорта Москвы предупредил, что на МКАД периодически перекрывают движение транспорта для проезда уборочной техники. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T22:17
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мкад
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил, что на МКАД периодически перекрывают движение транспорта для проезда уборочной техники."Движение в городе все еще сложное. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Обращаем внимание автомобилистов, что периодически перекрывается движение по МКАД для прохода уборочной техники", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Ведомство также просит отложить поездки на автомобилях, чтобы снег в городе убрали быстрее.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
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РИА Новости
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
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видео, мкад, москва, московская область (подмосковье), общество
На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил, что на МКАД периодически перекрывают движение транспорта для проезда уборочной техники.
2021-02-13T22:17
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На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники

22:17 13.02.2021 (обновлено: 22:24 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника на МКАД
Снегоуборочная техника на МКАД - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил, что на МКАД периодически перекрывают движение транспорта для проезда уборочной техники.
"Движение в городе все еще сложное. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Обращаем внимание автомобилистов, что периодически перекрывается движение по МКАД для прохода уборочной техники", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Ведомство также просит отложить поездки на автомобилях, чтобы снег в городе убрали быстрее.
Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
 
МКАДМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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