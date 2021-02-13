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На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники

На МКАД перекрывают движение для проезда снегоуборочной техники

Департамент транспорта Москвы предупредил, что на МКАД периодически перекрывают движение транспорта для проезда уборочной техники. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T22:17

2021-02-13T22:17

2021-02-13T22:24

мкад

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предупредил, что на МКАД периодически перекрывают движение транспорта для проезда уборочной техники."Движение в городе все еще сложное. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Обращаем внимание автомобилистов, что периодически перекрывается движение по МКАД для прохода уборочной техники", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Ведомство также просит отложить поездки на автомобилях, чтобы снег в городе убрали быстрее.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки 2021-02-13T22:17 true PT0M54S

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