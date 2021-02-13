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В московском Армянском переулке перекрыли движение из-за снега

В московском Армянском переулке перекрыли движение из-за снега

Движение транспорта частично перекрыто в Армянском переулке в Москве для вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:34

2021-02-13T18:34

2021-02-13T23:01

россия

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Движение транспорта частично перекрыто в Армянском переулке в Москве для вывоза снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Частично перекрыто движение в Армянском переулке для оперативного вывоза снега. Приносим извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении. Горожан просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

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Спецтехника и лопаты: город борется со снежными завалами Власти Москвы в субботу выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — сообщил Бирюков. 2021-02-13T18:34 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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