https://ria.ru/20210213/pakistan-1597329306.html

Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"

Главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", прибывший в Карачи на международные... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:50

2021-02-13T13:50

2021-02-13T16:53

россия

адмирал григорович (фрегат)

космос - риа наука

ка-27

пакистан

сша

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КАРАЧИ (Пакистан), 13 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", прибывший в Карачи на международные учения AMAN-2021, передает корреспондент РИА Новости.Делегация ВМС Пакистана прибыла в порт Карачи, где в настоящее время базируется группировка из трёх российских кораблей, которые будут принимать участие в морской фазе учений - фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и одно судно обеспечения.В связи с пандемией у трапа и на палубе фрегата стояли столики с масками и антисептиком. Российские моряки провели для пакистанского адмирала экскурсию, в ходе которой показали технику связи, линейку стрелкового оружия, предназначенного для ведения боя под водой (пистолет, автомат и гранатомёт), корабельные ракетные комплексы, а также базирующийся на "Григоровиче" противолодочный вертолёт Ка-27.Затем по традиции зарубежных гостей пригласили к столу, правда, с местными особенностями - военным морякам исламской республики из напитков предложили только лимонад и соки.Завершая визит, Амжад Хан Ниязи сделал памятную запись в журнал "Адмирала Григоровича", командование корабля вручило ему подарок - медали с символикой всех видов и родов Вооруженных сил РФ.VII учения "Аман" проходят в Аравийском море в районе Карачи с 11 по 16 февраля. ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота, включая вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович". Также среди стран, приславших свой флот, США, Китай и Турция.Манёвры пройдут в два этапа - наземный и морской. Помимо военных манёвров, будут проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи. В рамках морской фазы учений страны-участницы отработают совместные действия по борьбе с пиратством, терроризмом, а также поисково-спасательные операции

https://ria.ru/20210117/korabl-1593369046.html

https://ria.ru/20210212/korabli-1597068089.html

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Российские военные показали главкому ВМС Пакистана фрегат "Адмирал Григорович" Российские военные показали главкому ВМС Пакистана фрегат "Адмирал Григорович" 2021-02-13T13:50 true PT0M59S

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россия, адмирал григорович (фрегат), космос - риа наука, ка-27, пакистан, сша