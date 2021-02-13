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Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"
Главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", прибывший в Карачи на международные... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:50
2021-02-13T16:53
россия
адмирал григорович (фрегат)
космос - риа наука
ка-27
пакистан
сша
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КАРАЧИ (Пакистан), 13 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", прибывший в Карачи на международные учения AMAN-2021, передает корреспондент РИА Новости.Делегация ВМС Пакистана прибыла в порт Карачи, где в настоящее время базируется группировка из трёх российских кораблей, которые будут принимать участие в морской фазе учений - фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и одно судно обеспечения.В связи с пандемией у трапа и на палубе фрегата стояли столики с масками и антисептиком. Российские моряки провели для пакистанского адмирала экскурсию, в ходе которой показали технику связи, линейку стрелкового оружия, предназначенного для ведения боя под водой (пистолет, автомат и гранатомёт), корабельные ракетные комплексы, а также базирующийся на "Григоровиче" противолодочный вертолёт Ка-27.Затем по традиции зарубежных гостей пригласили к столу, правда, с местными особенностями - военным морякам исламской республики из напитков предложили только лимонад и соки.Завершая визит, Амжад Хан Ниязи сделал памятную запись в журнал "Адмирала Григоровича", командование корабля вручило ему подарок - медали с символикой всех видов и родов Вооруженных сил РФ.VII учения "Аман" проходят в Аравийском море в районе Карачи с 11 по 16 февраля. ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота, включая вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович". Также среди стран, приславших свой флот, США, Китай и Турция.Манёвры пройдут в два этапа - наземный и морской. Помимо военных манёвров, будут проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи. В рамках морской фазы учений страны-участницы отработают совместные действия по борьбе с пиратством, терроризмом, а также поисково-спасательные операции
https://ria.ru/20210117/korabl-1593369046.html
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Российские военные показали главкому ВМС Пакистана фрегат "Адмирал Григорович"
Российские военные показали главкому ВМС Пакистана фрегат "Адмирал Григорович"
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россия, адмирал григорович (фрегат), космос - риа наука, ка-27, пакистан, сша

Главком ВМС Пакистана посетил фрегат "Адмирал Григорович"

13:50 13.02.2021 (обновлено: 16:53 13.02.2021)
 
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КАРАЧИ (Пакистан), 13 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Мухамад Амжад Хан Ниязи посетил фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", прибывший в Карачи на международные учения AMAN-2021, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация ВМС Пакистана прибыла в порт Карачи, где в настоящее время базируется группировка из трёх российских кораблей, которые будут принимать участие в морской фазе учений - фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и одно судно обеспечения.
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В связи с пандемией у трапа и на палубе фрегата стояли столики с масками и антисептиком. Российские моряки провели для пакистанского адмирала экскурсию, в ходе которой показали технику связи, линейку стрелкового оружия, предназначенного для ведения боя под водой (пистолет, автомат и гранатомёт), корабельные ракетные комплексы, а также базирующийся на "Григоровиче" противолодочный вертолёт Ка-27.
Затем по традиции зарубежных гостей пригласили к столу, правда, с местными особенностями - военным морякам исламской республики из напитков предложили только лимонад и соки.
Завершая визит, Амжад Хан Ниязи сделал памятную запись в журнал "Адмирала Григоровича", командование корабля вручило ему подарок - медали с символикой всех видов и родов Вооруженных сил РФ.
VII учения "Аман" проходят в Аравийском море в районе Карачи с 11 по 16 февраля. ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота, включая вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Григорович". Также среди стран, приславших свой флот, США, Китай и Турция.
Манёвры пройдут в два этапа - наземный и морской. Помимо военных манёвров, будут проведены специализированные семинары, дискуссии и международные встречи. В рамках морской фазы учений страны-участницы отработают совместные действия по борьбе с пиратством, терроризмом, а также поисково-спасательные операции
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