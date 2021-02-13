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Спасатели ищут людей под завалами рухнувшего здания в Калужской области
Спасатели ищут людей под завалами рухнувшего здания в Калужской области
МЧС ведет поиски людей, которые могли находиться в здании бывшего автокомбината в Калужской области при обрушении кровли, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:56
2021-02-13T11:56
2021-02-13T12:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МЧС ведет поиски людей, которые могли находиться в здании бывшего автокомбината в Калужской области при обрушении кровли, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека."Строение одноэтажное, железобетонное 50х100 метров, кровля металлическая. Произошло частичное обрушение кровли. В здании, возможно, находилось два человека. В настоящий момент ведутся поиски", - говорится в сообщении.На месте работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области.
https://ria.ru/20210127/obrushenie-1594762328.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калужская область, происшествия