https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597318780.html

Спасатели ищут людей под завалами рухнувшего здания в Калужской области

Спасатели ищут людей под завалами рухнувшего здания в Калужской области

МЧС ведет поиски людей, которые могли находиться в здании бывшего автокомбината в Калужской области при обрушении кровли, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:56

2021-02-13T11:56

2021-02-13T12:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МЧС ведет поиски людей, которые могли находиться в здании бывшего автокомбината в Калужской области при обрушении кровли, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека."Строение одноэтажное, железобетонное 50х100 метров, кровля металлическая. Произошло частичное обрушение кровли. В здании, возможно, находилось два человека. В настоящий момент ведутся поиски", - говорится в сообщении.На месте работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области.

https://ria.ru/20210127/obrushenie-1594762328.html

россия

калужская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калужская область, происшествия