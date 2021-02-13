https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597317816.html

В Щелково сдулась конструкция теннисного корта

В Щелково сдулась конструкция теннисного корта

Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелково, людей внутри нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:46

2021-02-13T11:46

2021-02-13T13:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

щелково

происшествия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелково, людей внутри нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Изначально в официальном Telegram-канале МЧС России появилось сообщение об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково, однако позже оно исчезло.Как сообщили в ГУ МЧС, ЧП произошло по адресу: Щелково, улица Центральная, дом 71."Воздушно-опорное сооружение теннисного корта. Из-за утечки воздуха идет сдувание надувной конструкции, людей внутри нет", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597311258.html

россия

щелково

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2021

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Крыша надувного корта в Щелково прогнулась под снегом. Кадры МЧС Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы 2021-02-13T11:46 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), щелково, происшествия