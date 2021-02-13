https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597317816.html
В Щелково сдулась конструкция теннисного корта
В Щелково сдулась конструкция теннисного корта
Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелково, людей внутри нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:46
2021-02-13T11:46
2021-02-13T13:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
щелково
происшествия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном Щелково, людей внутри нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Изначально в официальном Telegram-канале МЧС России появилось сообщение об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково, однако позже оно исчезло.Как сообщили в ГУ МЧС, ЧП произошло по адресу: Щелково, улица Центральная, дом 71."Воздушно-опорное сооружение теннисного корта. Из-за утечки воздуха идет сдувание надувной конструкции, людей внутри нет", — сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597311258.html
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Крыша надувного корта в Щелково прогнулась под снегом. Кадры МЧС
Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы
2021-02-13T11:46
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), щелково, происшествия