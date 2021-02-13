https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597311258.html

В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината

В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината

Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:30

2021-02-13T10:30

2021-02-13T11:58

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, дом 106. Площадь обрушения — 20 на 40 метров", — сказал собеседник агентства.Под завалами, возможно, могут находиться два человека. Проводятся работы по поиску людей.

https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html

калужская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, происшествия