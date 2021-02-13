https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597311258.html
В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината
В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината
Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:30
2021-02-13T10:30
2021-02-13T11:58
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, дом 106. Площадь обрушения — 20 на 40 метров", — сказал собеседник агентства.Под завалами, возможно, могут находиться два человека. Проводятся работы по поиску людей.
https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html
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калужская область, происшествия