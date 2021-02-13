https://ria.ru/20210213/norki-1597343500.html

В Польше заявили, что выявленный у норок коронавирус передается людям

В Польше заявили, что выявленный у норок коронавирус передается людям

Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку, а также наоборот, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и развития села... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:32

2021-02-13T16:32

2021-02-13T18:21

распространение коронавируса

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ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Коронавирус, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку, а также наоборот, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и развития села республики.Несколько месяцев назад в Польше на ферме у норок был выявлен коронавирус."Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и наоборот", - говорится в сообщении.Поясняется, что министр сельского хозяйства и развития села Гжегож Пуда был проинформирован директором Государственного ветеринарного института в Пулавах "о завершении высоко специализированных исследований", направленных на изучение генома SARS-CoV-2, штаммов, полученных после первого случая заражения этим вирусом норок в Польше. По данным министерства, вирусологи пришли к выводу, что обнаруженные у норок штаммы SARS-CoV-2 "похожи друг на друга и принадлежат к определенной и уже известной эпидемиологам линии".Также в исследованном материале "не было обнаружено генетических изменений, характерных для британских, южноафриканских или бразильских вариантов вируса".В сообщении польского ведомства констатируется, что проведенные исследования, а также опыт, имеющийся в Дании и Нидерландах, "однозначно указывают на то, что в Польше этот вирус может проникать от норки к человеку и обратно.

https://ria.ru/20201221/norki-1590187434.html

https://ria.ru/20210209/peredacha-1596668734.html

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нидерланды

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коронавирус covid-19, коронавирусы, польша, нидерланды, в мире