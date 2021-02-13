https://ria.ru/20210213/nordstream-1597360892.html

Назван способ защитить "Северный поток — 2" от санкций США

Назван способ защитить "Северный поток — 2" от санкций США

Эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков рассказал, каким образом можно защитить газопровод "Северный поток — 2" от санкций со стороны... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T19:18

2021-02-13T19:18

2021-02-13T21:20

игорь юшков

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

германия

сша

экономика

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков рассказал, каким образом можно защитить газопровод "Северный поток — 2" от санкций со стороны США.В интервью газете "МК" специалист отметил, что стратегия Вашингтона в противостоянии проекту не изменилась: суда, занятые в строительстве газопровода, попадают под санкции. Российская сторона переводила эти корабли в собственность все новых фирм, на чью деятельность американцы никак не могли повлиять."Конечно, они также автоматически попадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам", — пояснил Юшков.При этом он отметил, что эти корабли не смогут работать где-либо за пределами России, однако они и до строительства "Северного потока — 2" были задействованы только в нашей стране."Избежать же будущих американских санкций в отношении эксплуатации "Северного потока — 2" позволит только прямое вмешательство Евросоюза, странам которого невыгодна заморозка проекта", — заключил эксперт.Юшков также оценил возможность вывести газопровод на полную мощность. Так, из-за того, что последние 12 километров "Северного потока — 2" проходят в территориальных водах Германии, он подпадает под действие Газовой директивы Евросоюза."По европейским законам, российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива, а другую половину должна отдать конкурентам", — пояснил он.При этом эксперт подчеркнул, что эта проблема уже решается, для чего создали специальный экологический фонд — он сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы."Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от Газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь", — добавил Юшков.Кроме того, могут разработать также схему продажи газа в 12-километровой зоне от побережья Германии, где не будет действовать Газовая директива."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить работы.Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент работы ведутся в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.

https://ria.ru/20210212/potok-1597240703.html

https://ria.ru/20210212/potok-1597292880.html

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игорь юшков, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, германия, сша, экономика