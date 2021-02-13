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Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии
Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:16
2021-02-13T15:00
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то "более страшным". При этом у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии

13:16 13.02.2021 (обновлено: 15:00 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".
По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то "более страшным". При этом у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.

"Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.

Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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Мясников назвал причину следующей волны COVID-19
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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