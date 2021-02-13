https://ria.ru/20210213/myasnikov-1597326859.html
Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии
Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:16
2021-02-13T13:16
2021-02-13T15:00
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то "более страшным". При этом у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.
https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество