https://ria.ru/20210213/myasnikov-1597326859.html

Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии

Мясников заявил о приближении новой смертельной пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19". РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:16

2021-02-13T13:16

2021-02-13T15:00

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии "опаснее, чем COVID-19".По его словам, коронавирус стал тренировочным процессом перед чем-то "более страшным". При этом у новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.Мясников подчеркнул, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html

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2021

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество